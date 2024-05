Condenados a 3,5 años de prisión por la brutal agresión a un hombre en el Turó Seu Vella de Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida ha condenado a tres años y medio de prisión a dos hombres acusados de una brutal agresión a un ciudadano en una pelea que tuvo lugar la madrugada del 4 de junio de 2021 en la Colina de la Seu Vella de Lleida. La víctima fue apuñalada, sufrió varias veces y tuvo que ser ingresado en el hospital Arnau de Vilanova.

El tribunal ha considerado probados los hechos y los condena por un delito de lesionas con uso de instrumento peligroso y abuso de superioridad. Así, les impone tres años y medio de prisión y una orden de prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima, en la que tendrán que indemnizar con 8.760 euros por las lesiones sufridas. la Fiscalía mantuvo la acusación por un delito de intento de homicidio, por el que solicitó 9 años para los acusados, al señalar que tenían intención “más allá de lesionar”. La acusación particular acusó por intento de asesinato y las defensas pidieron la absolución.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 4 de junio del 2021 en la plaza de la Sardana. Según relató ayer la víctima al juicio, celebrado el pasado 21 de mar, hacia las dos de la madrugada se encontraba en la zona al lado de otras personas y uno de los acusados lo llamó para que se acercara a su grupo. “Entonces me cogió del cuello y empezó a darme bofetadas y golpes por todo el cuerpo. Cuando me di cuenta de ello ya me habían pinchado varias veces por el cuello y el estómago. Una vez conseguí huir, me persiguieron e intentaron echarme castillo abajo”, aseguró.