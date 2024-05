Condemnats a 3,5 anys de presó per la brutal agressió a un home al Turó de la Seu Vella de Lleida

L’Audiència de Lleida ha condemnat a tres anys i mig de presó dos homes acusats d’una brutal agressió a un ciutadà en una baralla que va tenir lloc la matinada del 4 de juny de 2021 al Turó de la Seu Vella de Lleida. La víctima va ser apunyalada, va patir diversos cops i va haver de ser ingressat a l’hospital Arnau de Vilanova.

El tribunal ha considerat provats els fets i els condemna per un delicte de lesiones amb ús d’instrument perillós i abús de superioritat. Així, els hi imposa tres anys i mig de presó i una ordre de prohibició d’apropament i comunicació amb la víctima, a la que hauran d’indemnitzar amb 8.760 euros per les lesions sofertes. la Fiscalia va mantenir l’acusació per un delicte d’intent d’homicidi, pel qual va sol•licitar 9 anys per als acusats, a l’assenyalar que tenien intenció “més enllà de lesionar”. L’acusació particular va acusar per intent d’assassinat i les defenses van demanar l’absolució.

Els fets van tenir lloc la matinada del 4 de juny del 2021 a la plaça de la Sardana. Segons va relatar ahir la víctima al judici, celebrat el passat 21 de mar, cap a les dos de la matinada es trobava a la zona al costat d’altres persones i un dels acusats el va cridar perquè s’atansés al seu grup. “Llavors em va agafar del coll i va començar a donar-me bufetades i cops per tot el cos. Quan me’n vaig adonar ja m’havien punxat diverses vegades pel coll i l’estómac. Una vegada vaig aconseguir fugir, em van perseguir i van intentar tirar-me castell avall”, va assegurar.