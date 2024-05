Paralizada la retirada del puerta a puerta en Pardinyes y Balàfia por un recurso del Comú

El ayuntamiento ha dejado en suspenso el final de la recogida puerta a puerta en Pardinyes y Balàfia, prevista para el próximo 15 de junio, porque el Comú presentó el 17 de abril un recurso de reposición que está siendo revisado por el Tribunal de Contractes del Sector Públic de Catalunya. Una decisión que anunció ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, que señaló que la adoptan “por precaución y prudencia” a la espera que se pronuncie este tribunal administrativo, y acusó al Comú de “entorpecer la acción del gobierno municipal” y de “querer ganar en los tribunales lo que perdieron en las urnas”.

La supresión en estos dos barrios del puerta a puerta, que se implementó en marzo de 2021, fue aprobada en el pleno del pasado marzo con los votos a favor de PSC, PP, Junts y Vox, la abstención de ERC y el voto en contra del Comú. La previsión era sustituirlo por un sistema de islas de contenedores mediante una modificación del contrato de limpieza, que ahora está revisando el Tribunal de Contractes. Este cambio incluía ampliar la recogida del cartón comercial en toda la ciudad y la mejora de la limpieza de las zonas de contenedores, unas medidas que en principio no se verían afectadas por el recurso que presentó el Comú. Larrosa dijo que la reversión de este modelo “fue aprobado con una amplia mayoría en el pleno” y que ya están preparando la defensa del recurso. El alcalde recordó que el puerta a puerta en Pardinyes y Balàfia lo aplicó el Comú cuando estaba en el gobierno tripartito con ERC y Junts en el pasado mandato, y que “se implementó sin consenso y sin un acompañamiento a los vecinos de cómo se debía hacer, a diferencia de cuando el gobierno socialista aplicó el puerta a puerta en Ciutat Jardí en 2018, que sí está dando buenos resultados”. Añadió que este método de recogida “ha sido ineficiente porque no ha comportado un aumento del reciclaje, ha propiciado un aumento del desorden del turismo de residuos, de la suciedad y la insalubridad en estos dos barrios”. Cabe señalar que, según datos de la empresa concesionaria, en 2023 el reciclaje en las zonas de Pardinyes y Balàfia con puerta a puerta cayó un 11%, pasando del 77% de 2022 al 66% del año pasado. Larrosa concluyó que “no tenemos un escenario temporal de cuándo se pronunciará el Tribunal ni de cuándo se podrá revertir” el puerta a puerta. Añadió que lamenta “profundamente” este hecho y aseguró a los vecinos de Pardinyes y Balàfia que “trabajaremos para la reversión de este modelo”. Por su parte, el presidente vecinal de Pardinyes, Joan Torné, señaló que el recurso del Comú “es una decisión política y están en su derecho, pero el puerta a puerta en Pardinyes no funciona, se podía haber aplicado mucho mejor y se hizo deprisa y corriendo sin analizar las singularidades del barrio ni las deficiencias del sistema”. Torné también dijo que no funciona “porque falta mucha pedagogía”, pero que “estaría bien que el Comú hablara con los vecinos para ver si funciona antes que presentar recursos”. Su homóloga de Balàfia, Jos Farreny, admitió que “seguramente no se implementó bien y hay quejas por acumulación de basura, pero está claro que debemos reciclar más”. Añadió que “no sé qué sistema es el mejor, pero los bloques de pisos no están preparados para guardar basuras”.

Bergés responde que la reversión no respondía al interés general

El Comú afirmó ayer que la reversión del puerta a puerta “fue impulsada sin una justificación adecuada al no responder al interés general de la ciudadanía”. La concejala Laura Bergés señaló que cuando se implementó en Pardinyes y Balàfia con ellos en el gobierno tripartito había un plan de implantación y seguimiento con los vecinos “que fue abandonado después de la salida del Comú del gobierno”. Mientras, la entidad ecologista Ipcena dijo que la Paeria “no tiene autoridad moral” para decidir la reversión del puerta a puerta, que calificó de “perversa y antidemocrática”.