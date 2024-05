Absuelto el profesor acusado de abusos a una exalumna de 17 años

Publicado por María Cabello Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Juzgado de lo Penal 2 de Lleida ha absuelto al exprofesor del instituto Màrius Torres acusado de abusar sexualmente en 2020 de una exalumna que entonces era menor de edad. El hombre, defendido por el abogado Enric Rodés Cabau, se enfrentaba a una petición de dos años de prisión y a cinco de libertad vigilada. El tribunal considera que faltan elementos de prueba que corroboren los tocamientos y que el relato de la víctima incurrió “en un conjunto de anomalías descriptivas que ponen en duda la fiabilidad de su testimonio”. Por todo ello, el juez determina que debe prevalecer la presunción de inocencia del acusado y lo absuelve del delito imputado. Los hechos tuvieron lugar en agosto de 2020 cuando la denunciante acudió a casa del que entonces era docente en el Màrius para recoger unos libros que él le dijo que le regalaría. Durante la vista oral del 15 de abril, la joven declaró que el profesor le propuso hacerle en masaje al ver que hacía varios gestos porque le dolía la espalda. Según su relato, el hombre le levantó la camisa, le desabrochó el sujetador y le tocó los pechos desde la parte lateral. “Solo se me ocurrió decirle que tenía que ir al lavabo. Una vez dentro, contacté con mi pareja y le dije que se hiciera pasar por mi madre para poder irme de allí”, explicó la denunciante. En cambio, el acusado aseguró que “no hubo nada sexual, ni magreo”, aunque admitió que le había desabrochado el sujetador. El docente afirmó que vio a la joven alterada cuando salió del baño, motivo por el que posteriormente le envió unos mensajes de Whatsapp donde le preguntaba si se encontraba bien. “Se lo dije porque pensé que podría haber malinterpretado el masaje o estar en casa de un profesor”, aseguró. En el juicio también declaró la pareja de la chica y el agente de los Mossos que recogió la denuncia, quien afirmó que “la noté afectada porque no se creía lo que le había pasado”. Sobre el bloqueo que sufrió la denunciante, peritos y forenses dijeron que podía ser compatible con la situación vivida. Sin embargo, el tribunal rechaza todos los argumentos acusatorios y absuelve al procesado alegando que no se ha probado que la intención del profesor no fuera hacer un masaje. La sentencia no es firme.