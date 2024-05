Absolt el professor de Lleida acusat d'abusos a una exalumna de 17 anys

El Jutjat Penal 2 de Lleida ha absolt l’exprofessor de l’institut Màrius Torres acusat d’abusar sexualment el 2020 d’una exalumna que llavors era menor d’edat. L’home s’enfrontava a una petició de dos anys de presó i a cinc de llibertat vigilada. El tribunal considera que falten elements de prova que corroborin els tocaments i que el relat de la víctima va incórrer “en un conjunt d’anomalies descriptives que posen en dubte la fiabilitat del seu testimoni”. Per tot plegat, el jutge determina que ha de prevaler la presumpció d’innocència de l’acusat i l’absol del delicte imputat.

Els fets van tenir lloc l’agost del 2020, quan la denunciant va acudir a casa del que llavors era docent al Màrius per recollir uns llibres que ell li va dir que li regalaria. Durant la vista oral del 15 d’abril, la jove va declarar que el professor li va proposar fer-li un massatge al veure que mostrava signes de tenir mal l’esquena. Segons el seu relat, l’home li va aixecar la camisa, li va descordar el sostenidor i li va tocar els pits des de la part lateral. “Només se’m va ocórrer dir-li que havia d’anar al lavabo. Una vegada dins, vaig contactar amb la meua parella i li vaig dir que es fes passar per la meua mare per poder anar-me’n d’allà”, va explicar la denunciant. En canvi, l’acusat va assegurar que “no hi va haver res sexual, ni magreig”, encara que va admetre que li havia descordat el sostenidor.

El docent va afirmar que va veure la jove alterada quan va sortir del lavabo, motiu pel qual posteriorment li va enviar uns missatges de WhatsApp on li preguntava si es trobava bé. “L’hi vaig dir perquè vaig pensar que podria haver malinterpretat el massatge o estar a casa d’un professor”, va assegurar. En el judici també va declarar la parella de la noia i l’agent dels Mossos que va recollir la denúncia, que va afirmar que “la vaig notar afectada perquè no es creia el que li havia passat”. Sobre el bloqueig que va patir la denunciant, pèrits i forenses van dir que podia ser compatible amb la situació viscuda. Tanmateix, el tribunal rebutja tots els arguments acusatoris i absol el processat, defensat per l’advocat Enric Rodés Cabau, al·legant que no s’ha provat que la intenció del professor no fos fer un massatge. La sentència no és ferma.