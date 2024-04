“Quan em va grapejar els pits em vaig quedar bloquejada i en xoc”

Una jove va assegurar ahir davant del jutjat Penal 2 de Lleida que un exprofessor seu li va fer tocaments sense el seu consentiment quan tenia 17 anys. Els suposats abusos, pels quals l’acusat s’enfronta a dos anys de presó i a cinc de llibertat vigilada, van tenir lloc el 14 d’agost del 2020, quan la denunciant va acudir a casa del que aleshores era docent a l’institut Màrius Torres per recollir uns llibres que ell li va dir que li regalaria, en un cas que va destapar SEGRE. “Em va convidar a passar, em va oferir un refresc i vam xarrar una estona. Al veure que feia diversos gestos perquè em feia mal l’esquena, em va dir que em podia fer un massatge. No vaig saber com reaccionar”, va declarar la jove, que va comparèixer protegida per una mampara. Va afegir que “va agafar un oli. Estava mig ajaguda d’esquena quan em va aixecar la samarreta, cosa que em va descol·locar. Llavors em va descordar el sostenidor, va començar a fer-me un massatge i em va tocar els pits des de la part lateral. Em vaig quedar paralitzada i en estat de xoc. Posteriorment, va intentar anar cap a baix, però portava un cinturó als pantalons i no va poder. Només se’m va ocórrer dir-li que havia d’anar al lavabo. Una vegada a dins, vaig contactar amb la meua parella i li vaig dir que es fes passar per la meua mare per poder anar-me’n d’allà”. L’acusat va reconèixer tot el que va passar tret dels tocaments. “No hi va haver res sexual, ni tocaments”, va assegurar, encara que va admetre que li havia descordat el sostenidor. “Ella va fer el gest per treure-se’l portant una mà cap enrere però no va poder”, va dir. El docent va afirmar que va veure la jove alterada quan va sortir del lavabo. Precisament, un dels indicis que hi ha contra ell són els missatges de WhatsApp que li va enviar posteriorment en els quals preguntava si es trobava bé i en què li deia que estava “acollonit”. Preguntat sobre això, va afirmar que “l’hi vaig dir perquè vaig pensar que podria haver malinterpretat el massatge o ser a casa d’un professor”. En el judici també va declarar la parella de la noia, que va explicar que “estava desolada, trencada i amb molta ansietat”. L’agent dels Mossos que va recollir la denúncia va afirmar que “la vaig notar afectada perquè no es creia el que li havia passat”. Sobre el bloqueig que va patir la denunciant, pèrits i forenses van dir que podia ser compatible amb la situació viscuda. Per tot plegat, la Fiscalia, l’acusació particular i la Generalitat van demanar una pena de dos anys de presó, el mateix període d’inhabilitació i uns altres cinc anys de llibertat vigilada. En canvi, la defensa va sol·licitar l’absolució al considerar que l’acusació és falsa, que la denunciant s’ha contradit i no hi ha cap prova.