Mor un veí de Lleida de 39 anys al caure per un barranc al Pirineu d’Osca

Un lleidatà de 39 anys va perdre la vida ahir a conseqüència d’una caiguda al barranc Directa al Cubilla a Oscuros de Balcés, al terme municipal de Rodellar, al Pirineu d’Osca, quan practicava aquesta activitat a l’aire lliure.

Així, el sinistre va tenir lloc cap a les 12.00 hores, quan els serveis d’emergències van rebre l’avís que un barranquista s’havia precipitat mentre realitzava l’activitat al Barranc Directa al Cubilla a Oscuros de Balcés. La Guàrdia Civil va activar llavors els Equips especialistes en muntanya (GREIM) d’Osca, una unitat aèria i un metge del 061. Després de sobrevolar la zona es va localitzar l’home, que presentava signes no compatibles amb la vida, i va ser evacuat i traslladat a l’aeronau fins a l’aeroport d’Osca Pirineu, on esperaven els serveis funeraris per ser traslladat a l’Institut de Medicina Legal de la localitat d’Osca.