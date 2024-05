Modelo económico, seguridad y sequía, puntos clave del debate de Grup Segre

Publicado por Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificado por Creado: Actualizado:

Los preparativos para la celebración de la ‘fiesta de la democracia’ llegaron ayer a su fin. Como mínimo en lo que respecta al pescado que tenían por vender los partidos que aspiran al Parlament. La campaña arrancó el pasado 26 de abril con un elefante en la habitación: la reflexión de Pedro Sánchez sobre si dimitiría como presidente del Gobierno central. Aunque el otro gran protagonista ha sido Carles Puigdemont, que ya en precampaña anunció que regresaría a Catalunya el día de la investidura. Las disputas abiertas entre Junts y ERC desdibujan la posibilidad de reeditar un gobierno independentista, mientras que temas como el Hard Rock o la gestión de la sequía no allanan el camino de la estabilidad para una alianza progresista. Así las cosas, los catalanes llevan cinco legislaturas consecutivas sin un Govern capaz de agotar su mandato y, como ya es tradición, los candidatos cerraron ayer la campaña en Lleida con el debate del Grup SEGRE.

No hubo un claro ganador en el debate moderado por la directora de SEGRE, Anna Sàez, y el director de LleidaTV, Òscar Fernández. Aunque Marta Vilalta, la candidata de ERC, fue quien recibió más críticas durante el primero de los tres bloques ya que estuvo dedicado a hacer un balance de la legislatura. La de Junts, Jeannine Abella, aseveró que “Catalunya ha tocado fondo” e insistió en que el país no puede esperar otros cuatro años en tomar las riendas de la sequía, la lengua catalana o inversiones en carreteras. Por su parte, el del PSC, Òscar Ordeig, cuestionó la afirmación de Abella y echó en cara a la candidata republicana los malos resultados de los informes Pisa, así como los nulos avances en cuanto a la desburocratización de la agricultura. En su turno, Vilalta hizo un balance positivo de la legislatura a pesar de retos como la pandemia, la guerra en Ucrania, la inflación o la sequía. Defendió que su Govern ha otorgado ayudas a los sectores más afectados por estas crisis y apuntó que hay menos paro y más sanitarios que nunca. Por su parte, el número uno de la CUP, Bernat Lavaquiol, calificó la legislatura de “perdida” en cuanto a agenda nacional y social y lamentó el tiempo dedicado al proyecto de los Juegos Olímpicos en el Pirineo. Reivindicó para el territorio potenciar un modelo económico alejado del turismo, a lo que la candidata de Junts le respondió que su objetivo es hacer que el turismo sea compatible con el desarrollo de otros ámbitos productivos.Rafael Villafranca, de Vox, aseguró que “Lleida ha venido a menos por las políticas separatistas apoyadas por el PSC”, y vinculó un aumento de la inseguridad a más inmigración. Afirmó que su partido es el que ha presentado más propuestas en el Parlament para ayudar a la payesía, a la que el Govern ha “abandonado”. La cabeza de lista del PP, Montse Berenguer, criticó la “gestión deficitaria de la sequía” y alertó de un aumento de más de un 36% en el número de agresiones sexuales en Lleida, con un total de 268 en 2023. Recordó también las agresiones a funcionarios de la prisión de Lleida y reclamó la gratuidad del parking del Arnau de Vilanova.

“Mucho marketing y pocas soluciones” fue la conclusión de Elena Ferre, la candidata de Comuns Sumar, al valorar la actual legislatura. Calificó de “irresponsabilidad” vincular servicios públicos al Hard Rock y alertó del creciente problema de la despoblación, en parte motivado por la reestructuración del servicio de Pediatría en Lleida o las deficiencias en el transporte público para alumnos de pueblos, entre otros. El candidato de Ciutadans, Isaac Caballero, “suspendió” al actual Govern y lamentó que en los últimos 10 años solo se hayan construido en Lleida un 0,42% de nuevas viviendas sociales, a pesar de ser más del 6% de la población. Coincidió con el candidato de la CUP sobre la necesidad de destinar más recursos a este ámbito, aunque a diferencia de los anticapitalistas, el de Ciutadans se mostró en contra de las okupaciones.

El bloque dedicado a la cuestión nacional tampoco estuvo libre de polémicas, con la amnistía y el modelo lingüístico del sistema educativo como temas principales. Villafranca aseguró que la inmersión en catalán vulnera derechos fundamentales, mientras que Caballero remarcó la importancia de mantenerse “leal” al gobierno central. Por su parte, Lavaquiol defendió el catalán como única lengua vehicular, así como la necesidad de ganar soberanía en ámbitos como la energía o la producción de alimentos. En cuanto a Berenguer, aseguró que la ley de amnistía es “partidista y no de interés general”, y añadió que “compromete el derecho de igualdad”, mientras que Ferre recordó la “anomalía democrática” vivida recientemente por Puigdemont al tener que seguir el entierro de su madre por vía telemática. En el tercer y último bloque del debate, dedicado a inversiones y al modelo económico del territorio, se habló del presente modelo de financiación de Catalunya así como de la falta de suelo industrial en la demarcación leridana. Ordeig recordó que Lleida es la única provincia sin un plan de Rodalies y afirmó que Ponent es “un pool tecnológico que debe potenciarse”. Por su parte, Abella defendió el plan comercial de la estación de Lleida ciudad frente al de Torre Salses y propuso implementar cuanto antes el sistema de ventanilla única para que las empresas no pierdan competitividad. Finalmente, Vilalta remarcó la importancia de la Agenda Rural de Catalunya como garantía para que no se cierren escuelas y descentralizar la cultura. Recordó los incentivos aprobados recientemente para atraer médicos a zonas de difícil cobertura, así como las oficinas bancarias móviles que dan servicio a municipios sin sucursales.

Los candidatos no dejaron entrever posibles alianzas políticas, con la sombra de la repetición electoral oscureciéndose en los últimos días. Un poco de luz en la oscuridad, mañana por la noche.