Los graneros del voto ultra

La irrupción de Aliança Catalana en el panorama político de Lleida tras las elecciones del 12-M, donde obtuvo uno de sus dos diputados al Parlament, y el afianzamiento de Vox con la repetición de su escaño abren muchas preguntas sobre el viraje del voto leridano hacia la derecha y el peso de los partidos ultras y racistas en Ponent.

Las encuestas lo apuntaron, pero la magnitud no se conocía y menos aún se sabía el buen resultado que las dos fuerzas de ultraderecha, la españolista Vox y la idependentista Aliança Catalana, lograrían en algunos municipios de Lleida y barrios de la capital. El giro ideológico hacia la derecha y más allá está bajo escrutinio y, mientras el resto de formaciones, las principales, negocian la formación de gobierno los expertos en política ya señalan algunas de las posibles causas del viraje. En Lleida hubo 9 municipios donde Aliança Catalana fue la segunda fuerza más votada, mayoritariamente por detrás de Junts. Y en localidades como Alfés logró un 18% de los sufragios. En Barbens, con 54 votos, supone el 20% y en La Baronia de Rialb, con 19, logró el 17,4%. Además, en otros numerosos casos ambas formaciones radicales suman cerca del 20% de los votos.

En el conjunto de la provincia, Vox y Aliança Catalana recibieron 23.373 votos, que son el 14% de todos los que se emitieron el pasado domingo. Un porcentaje que en Lleida ciudad aumenta hasta el 16,5% con 7.993 papeletas, 4.661 para los ultras españoles y 3.332 para los ultras catalanes. Por barrios, Vox fue la segunda fuerza más votada en Magraners, la tercera en Llívia y Secà y la cuarta en la Mariola, mientras que el mejor resultado de Aliança Catalana fue el quinto en Butsènit-Horta, Ciutat Jardí, Sucs, Joc de la Bola y Cappont, siendo este último el barrio en el que tuvo más sufragios, con 541. Por su parte, Pardinyes fue el barrio donde Vox sumó más apoyos, con un total de 552.De esta forma, en los barrios más poblados de la capital alrededor de uno de cada 6 electores que acudieron a las urnas optaron por una de estas dos formaciones. En Cappont y Balàfia sumaron el 17% del total de votos a partidos, mientras que en Pardinyes representaron el 18% y en La Bordeta rozaron el 20%. Un hecho que los presidentes vecinales atribuyen a muchos factores, pero sobre todo a que ha habido un voto de castigo a los partidos tradicionales y porque han sido los únicos que, aunque utilicen argumentos xenófobos o autoritarios, han hablado de seguridad e inmigración. “La gente está cansada de los robos y las okupaciones y al ver que los otros partidos no hacían propuestas al respecto han votado a estas fuerzas”, opina la presidenta vecinal de La Bordeta, Mari Carme Guerrero. Su homólogo de Pardinyes, Joan Torné, coincide. “Hay gente muy decepcionada con según qué partidos y les preocupa lo que ve en su día a día, que es inseguridad e inmigración lo que, sumado a la alta abstención, provoca estos resultados electorales”. La presidenta de Balàfia, Jos Farreny, señala que esta subida del voto ultra “es fruto del descontento que hay con los partidos y la difusión de muchos bulos o medias verdades en las redes sociales, porque tanto Vox como Aliança Catalana dan soluciones muy fáciles a problemas muy complejos y eso es engañar a la gente dando falsas esperanzas”. La líder vecinal de Cappont, Veni Ros, lo refrenda, y añade un argumento más: el anuncio de que abrirá un oratorio musulmán en el barrio a finales de año. “No tengo duda que esto ha propiciado que Vox y Aliança Catalana hayan sacado estos resultados en Cappont, que históricamente ha sido y es un barrio progresista, y me preocupa mucho la situación actual”, remata.

“Creo que al final Illa será President, aunque su elección se demorará hasta el último segundo, cuando los principales partidos se vean abocados al abismo de una repetición de las elecciones que no interesa a ninguno de ellos”. Esta es la opinión del politólogo Carles Ramió, catedrático de Ciencias Sociales y Políticas de la Pompeu Fabra, sobre el escenario postelectoral en Catalunya. Su hipótesis es que finalmente ERC acabará dando su brazo a torcer y apoyará al candidato socialista, ya sea entrando en el Govern o quedándose fuera, aunque se inclina más por lo primero. Destaca que si hay que repetir los comicios “los votos apenas variarán” y puede haber”un castigo a los que hayan provocado el bloqueo, lo que volvería a afectar negativamente a ERC”. Considera que a Junts tampoco le interesa porque Aliança Catalana, tras haber obtenido representación, tendría mucho más impacto mediático, y se quedó a pocos votos de conseguir otros dos diputados, en este caso, por Barcelona. Por ello, no descarta que muy a última hora Junts pudiera abstenerse y facilitar la presidencia a Illa si Puigdemont, al que califica como “muy creativo”, es capaz de justificar este cambio. Ramió tiene claro que Puigdemont no será investido con la abstención del PSC, porque los resultados han dejado sin mayoría al independentismo, y apunta que el Gobierno central, en manos del PSOE, quizás hubiera preferido lo contrario para que Junts y ERC gobernaran en Catalunya mientras le daban apoyo en Madrid. Ahora bien, vaticina que si al final hay repetición electoral en Catalunya, es posible que haya dos elecciones a la vez: al Parlament y las generales en España.

Por su parte, Francesc Pallarés, catedrático jubilado de Ciencia Política de la Pompeu, opina que la clave será si ERC reacciona a sus malos resultados primando su perfil más independentista o el más moderado; “menos ideologizado y más político”, indica. Prevé que Esquerra no tomará ninguna decisión rápida acerca de su postura ante la posible investidura de Illa (ha anunciado que consultará a la militancia), por lo que habrá que esperar hasta el último momento, y cree que podría optar por una “decisión prudente” que no le comprometa demasiado a la espera de resolver su futuro. Sobre Puigdemont, piensa que casi no tiene posibilidades de ser President. “Quizás hay más posibilidades de que haya una repetición electoral”, dice. Precisamente, entiende que los dirigentes políticos “son conscientes de que hay un cierto malestar y decepción entre la ciudadanía y que la política no es solo un juego que afecta a sus escaños. La ciudadanía quiere que resuelvan problemas, y quiero creer que son conscientes de ello”, señala.Mercè Cortina, doctora en Ciencia Política e investigadora del Institut Metròpoli, coincide en que “ni a los partidos ni al país” interesa la repetición electoral. Sin embargo, duda del camino que se seguirá en un Parlament fragmentado y con liderazgos de partidos como ERC en plena espantada. Sostiene que la opción de pacto más viable es un tripartito de PSC, ERC y Comuns y que tiene probabilidad de salir adelante tal vez como mal menor. También contempla la posibilidad de que se acuerde un apoyo de investidura, “o de mínimos” y que el partido en el Govern se sostenga en una minoría con pactos puntuales. Cortina fue número dos de Bernat Lavaquiol en la lista leridana de la CUP, que perdió su escaño el domingo.

El voto de la periferia social: el ‘left behind places’

Para Mercè Cortina, doctora en Ciencia Política, el incremento del voto de extrema derecha “viene de la teoría de los left behind places (los lugares dejados atrás), una parte de la sociedad que se siente olvidada y apartada por las principales formaciones políticas. Cortina opina que Vox se ha mantenido en número de votos pero ha perdido el de la clase progresista para crecer entre el proletariado. En paralelo, Aliança Catalana tiene peso en la Catalunya rural, “no tiene un programa, sino que es racista” y “recuerda al votante del Brexit: su voto era de protesta contra el sistema y con un claro enemigo delante”. El patrón no es nuevo, señala la politóloga, que añade que en esta Catalunya rural (los dos diputados de Aliança son de Lleida y de Girona) “hay espacios olvidados. En general, hemos sido poco valientes a la hora de reconocer los problemas de la sociedad que se siente en la periferia”. Por ejemplo, en el Baix Segre, una zona de fuertes movimientos migratorios en verano coincidiendo con la campaña de la fruta, “el voto racista ha crecido mucho”. Cortina defiende, en cambio, que los jóvenes “no se han derechizado, sino que están desencantados y desafectados de la política”.JUNIOJUNIOAGOSTO

