La mayoría de temporeros llegan a Lleida desde Andalucía y Valencia

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Las personas que están llegando estos días a Lleida para trabajar en la campaña de la fruta vienen mayoritariamente de Andalucía y la Comunitat Valenciana, según afirma un portavoz. Explica que proceden de múltiples puntos del Estado, pero sobre todo de aquellos donde la campaña de la fresa (en Huelva y Jaén, principalmente) y de la naranja (Comunitat Valenciana) ya ha llegado a su recta final. “Cada día llegan más personas, y hasta los que ya han conseguido trabajo aquí tienen que dormir en la calle”, lamenta el vecino, que cada día prepara 2 kilos de arroz con pollo para las más de 50 personas que se concentran sobre todo en plazas del Centro Histórico. Afirma no ser conocedor de si ayuntamientos les pagan el viaje, como denunció el alcalde, Fèlix Larrosa, pero asegura que “ellos no tienen ni un euro”.

Por su parte, Larrosa dijo ayer que planteará crear “una red de municipios agrarios” para gestionar de forma coordinada la circulación tanto de temporeros como de personas que vienen a buscar trabajo para la campaña de la fruta sin contrato en origen y sin estar regularizados. Un anuncio que hizo después de que el martes asegurara que ayuntamientos del sur de España pagan el viaje a trabajadores para que vengan a Lleida, un hecho que no es nuevo, pero que para él “demuestra una falta de solidaridad entre los municipios”. Afirmó que el grupo de entre 30-35 personas están siendo atendidos por los servicios sociales. Mientras, el grupo municipal de ERC calificó como “lamentables” las declaraciones de Larrosa y le instó a presentar su modelo de acogida para temporeros “de una vez por todas”. Recordó que Larrosa rechazó su plan de hacer un albergue en Pardinyes y que cuando ellos gobernaban sí tenían un modelo de acogida definido. La directora de Arrels Sant Ignasi, Rosa Majoral, destacó que cada año hay un “decalaje” entre la llegada de personas que vienen a trabajar a la fruta, a principios de mayo, y la apertura del albergue a principios de junio. “Nuestro servicio de duchas lo usan las personas sin hogar que hay en Lleida todo el año, no tenemos más espacio, y los que llegan no tienen ni un lugar para sus necesidades fisiológicas”, denunció. “ Cada año es la misma impotencia y rabia, hay que solucionarlo de una vez”, afirmó. Por su parte, Fruita amb Justícia Social lamentó que Larrosa critique cómo vienen esas personas en Lleida en lugar de organizar su acogida y censuró que descartara el albergue en Pardinyes.

Un estudio insta a garantizarles acceso a alimentos

Una investigación de la Universitat de Lleida y del Institut de Recerca Biomèdica destaca la necesidad de crear estrategias de apoyo para mejorar el acceso a alimentos de los temporeros. Así lo recoge su artículo en la revista Global Public Health, que constata el riesgo de este colectivo de sufrir inseguridad alimentaria tras hacer 92 entrevistas a temporeros de Catalunya, La Rioja, Murcia y Almería.