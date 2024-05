Apuñala en el pecho a un hombre en la calle República del Paraguai de Lleida

La Guardia Urbana detuvo ayer por la tarde a un hombre de 33 años acusado de apuñalar en el pecho a otro, de 28 años, durante una pelea en la calle República del Paraguai. El arresto se practicó en la calle Tallada después de que el presunto autor huyera del lugar. La víctima fue evacuada en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova y su pronóstico no era grave. Los hechos tuvieron lugar sobre las 15.30 horas cuando varios personas se vieron implicadas en un pelea, que se originó por causas desconocidas. Uno de los participantes sacó una navaja y asestó varios navajazos en el pecho a otro. Hasta el lugar acudieron patrullas de la Guardia Urbana –que se hizo cargo de la investigación– y de los Mossos d’Esquadra.

Los testigos facilitaron a los policías la descripción del autor e indicaron hacia dónde había huido. Poco después, una patrulla dela Urbana localizó al presunto autor, de 33 años, en la calle Tallada y procedió a su detención por un delito de lesiones con arma blanca. Cabe recordar que el pasado fin de semana tres personas resultaron heridas al ser agredidas con arma blanca. La de mayor gravedad fue la agresión que sufrió un hombre la noche del sábado en la Mariola. Los Mossos d’Esquadra lo están investigando y no han trascendido detenciones al respecto. La víctima sufrió una puñalada en el abdomen y tuvo que ser intervenida de urgencia. Este incidente ha provocado que vecinos del barrio se manifestaran ayer para pedir más seguridad (más información en la página 8). Asimismo, los Mossos detuvieron el domingo a un hombre acusado de atacar a otro con una botella rota en una discoteca de la calle Alcalde Porqueres. La víctima sufrió cortes en el cuello. Por último, una mujer denunció ante la Urbana que su expareja le había cortado en el brazo. Los hechos ocurrieron en el exterior de esta discotecaLa Guardia Urbana detuvo ayer por la tarde a un hombre de 33 años acusado de apuñalar en el pecho a otro, de 28 años, durante una pelea en la calle República del Paraguai. El arresto se practicó en la calle Tallada después de que el presunto autor huyera del lugar. La víctima fue evacuada en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova y su pronóstico no era grave. Los hechos tuvieron lugar sobre las 15.30 horas cuando varios personas se vieron implicadas en un pelea, que se originó por causas desconocidas. Uno de los participantes sacó una navaja y asestó varios navajazos en el pecho a otro. Hasta el lugar acudieron patrullas de la Guardia Urbana –que se hizo cargo de la investigación– y de los Mossos d’Esquadra. Los testigos facilitaron a los policías la descripción del autor e indicaron hacia dónde había huido. Poco después, una patrulla dela Urbana localizó al presunto autor, de 33 años, en la calle Tallada y procedió a su detención por un delito de lesiones con arma blanca. Cabe recordar que el pasado fin de semana tres personas resultaron heridas al ser agredidas con arma blanca. La de mayor gravedad fue la agresión que sufrió un hombre la noche del sábado en la Mariola. Los Mossos d’Esquadra lo están investigando y no han trascendido detenciones al respecto. La víctima sufrió una puñalada en el abdomen y tuvo que ser intervenida de urgencia. Este incidente ha provocado que vecinos del barrio se manifestaran ayer para pedir más seguridad (más información en la página 8). Asimismo, los Mossos detuvieron el domingo a un hombre acusado de atacar a otro con una botella rota en una discoteca de la calle Alcalde Porqueres. La víctima sufrió cortes en el cuello. Por último, una mujer denunció ante la Urbana que su expareja le había cortado en el brazo. Los hechos ocurrieron en el exterior de esta discoteca