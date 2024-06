La UdL no rompe relaciones con Israel pese a la presión de los acampados en el Rectorado

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

El consejo de gobierno extraordinario de la Universitat de Lleida (UdL) de ayer rechazó romper relaciones con las instituciones públicas y privadas de Israel, así como vetar nuevos vínculos “hasta que finalice el asedio en Gaza y la ocupación israelí sobre los territorios palestinos”, como pedía la moción que presentaron estudiantes y activistas que llevan acampados en el Rectorado desde el 15 de mayo. Después de que el jueves de la pasada semana no se pudiera llevar a cabo el claustro extraordinario convocado para tratar el posicionamiento de la UdL por falta de quorum, el consejo de gobierno de ayer se saldó con 13 votos favorables a romper inmediatamente las relaciones, 26 en contra (y a favor de revisarlas) y 3 abstenciones.

El rector, Jaume Puy, ofreció una rueda de prensa en el Rectorado en la que valoró que un veto automático “limita las posibilidades de diálogo y nos hace perder oportunidades de influir a través de otro camino para que el gobierno [de Israel] cambie su posición”. Sus declaraciones despertaron el enfado de una veintena de manifestantes, que entraron en la sala y clamaron consignas como “Israel asesina, UdL patrocina”. Puy pidió que respetaran su intervención y una de las portavoces gritó: “no te estamos pidiendo que pares el genocidio o que cojas las armas y vayas a combatir. Solo es un voto y no lo habéis podido hacer, os tendría que dar vergüenza”. A continuación, los manifestantes permitieron la atención a los medios y, una vez acabada, volvieron a protestar.El resultado de la votación “no excluye que en los casos que se consideren se puedan romper las relaciones, pero no se hará de forma automática sin una revisión previa”, explicó Puy, que se comprometió a revisar las relaciones académicas que la UdL tiene con Israel. Asimismo, admitió que “ha quedado claro que había argumentos de peso para romperlas automáticamente, pero también se ha expresado que, como universitarios, nuestras armas más importantes son las palabras”. El rector detalló que actualmente la UdL tiene vigente un proyecto de investigación internacional “que se orienta a la sostenibilidad ambiental” donde participa una universidad israelí, otro solicitado donde también hay un centro del país, así como convenios de movilidad de estudiantes y profesores con Israel. Por su parte, un portavoz de los estudiantes lamentó que “han pesado más los intereses económicos para no perder los convenios” y que “no negamos el diálogo en las universidades, sino que pedimos un posicionamiento valiente”. Por la tarde, más de cien manifestantes cortaron durante 10 minutos la Rambla d’Aragó en señal de protesta y de apoyo a Palestina.