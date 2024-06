La Universitat de Lleida no trenca relacions amb Israel malgrat la pressió dels acampats al Rectorat

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El consell de govern extraordinari de la Universitat de Lleida (UdL) d’ahir va rebutjar trencar relacions amb les institucions públiques i privades d’Israel, així com vetar nous vincles “fins que acabi el setge a Gaza i l’ocupació israeliana sobre els territoris palestins”, com demanava la moció que van presentar estudiants i activistes que porten acampats al Rectorat des del 15 de maig.

Després que dijous de la setmana passada no es pogués portar a terme el claustre extraordinari convocat per tractar el posicionament de la UdL per falta de quòrum, el consell de govern d’ahir es va saldar amb 13 vots favorables a trencar immediatament les relacions, 26 en contra (i a favor de revisar-les) i 3 abstencions.

El rector, Jaume Puy, va oferir una roda de premsa al Rectorat en la qual va valorar que un veto automàtic “limita les possibilitats de diàleg i ens fa perdre oportunitats d’influir a través d’un altre camí perquè el Govern [d’Israel] canviï la seua posició”. Les seues declaracions van despertar l’enuig d’una vintena de manifestants, que van entrar a la sala i van clamar consignes com “Israel assassina, UdL patrocina”.

Puy va demanar que respectessin la seua intervenció i una de les portaveus va cridar: “No t’estem demanant que paris el genocidi o que agafis les armes i vagis a combatre. Només és un vot i no ho heu pogut fer, us hauria de fer vergonya.” A continuació, els manifestants van permetre l’atenció als mitjans i, una vegada acabada, van tornar a protestar.

El resultat de la votació “no exclou que en els casos que es considerin es puguin trencar les relacions, però no es farà de forma automàtica sense una revisió prèvia”, va explicar Puy, que es va comprometre a revisar les relacions acadèmiques que la UdL té amb Israel.

Així mateix, va admetre que “ha quedat clar que hi havia arguments de pes per trencar-les automàticament, però també s’ha expressat que, com a universitaris, les nostres armes més importants són les paraules”.

El rector va detallar que actualment la UdL té vigent un projecte d’investigació internacional “que s’orienta en la sostenibilitat ambiental” en què participa una universitat israeliana, un altre de sol·licitat en què també hi ha un centre del país, així com convenis de mobilitat d’estudiants i professors.

Per la seua part, un portaveu dels estudiants va lamentar que “han pesat més els interessos econòmics per no perdre els convenis” i que “no neguem el diàleg a les universitats, sinó que demanem un posicionament valent”. A la tarda, més de cent manifestants van tallar durant 10 minuts la rambla d’Aragó en senyal de protesta i de suport a Palestina.

