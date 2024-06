El ayuntamiento acepta ampliar la duración de la concesión de un terreno municipal del polígono industrial del Camí dels Frares para construir un templo, que era de 50 años tal y como pedía la comunidad musulmana Ibn Hazm. Así lo avanzó el alcalde, Fèlix Larrosa, que señaló que la alegación presentada por este colectivo “ha sido aceptada parcialmente”. Concretamente, Ibn Hazm solicitaba que la concesión a 50 años prevista inicialmente pase a ser de 75, así como eliminar el pago del canon anual previsto por usar el espacio, que el consistorio estimaba en 61.156,35 euros. “Estamos acabando de resolver las alegaciones y solo había una discusión con la cuantía del canon”, dijo Larrosa. Añadió que desde el área económica “están acabando de valorar” la petición de Ibn Hazm, que quería que fuera grauita.

Cabe recordar que el ayuntamiento anunció el pasado otoño que sacaría a concurso la concesión de esta finca dels Frares a las pocas semanas de que Ibn Hazm abandonara el Palau de Vidre por sus obras de reforma. Este pabellón había sido su mezquita desde 2012. Sin embargo, cuando la Paeria anunció la licitación, los miembros de la comunidad votaron no presentar oferta y han comprado un local de Cappont para un oratorio (ver desglose). No obstante, un portavoz de Ibn Hazm dijo que, si aceptan sus alegaciones, no descartan presentar oferta. Una iglesia evangélica también ha mostrado interés en pujar. Larrosa añadió que prevén llevar al pleno de este mes o al de julio “como tarde”, la licitación del terreno para un templo.