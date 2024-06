Absuelto de abusar de seis amigas de su hija de entre 11 y 13 años

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado el recurso que presentó la Fiscalía contra la sentencia dictada por la Audiencia de Lleida que absolvió a un hombre acusado de abusar sexualmente de seis menores, amigas de su hija, cuando iban a su casa en Balaguer. El tribunal consideró que no había pruebas suficientes que corroboraran el testimonio de las víctimas ante los psicólogos de la conselleria de Justicia. En su recurso, el Ministerio Público solicitó al TSJC que se devolviera la causa a la Audiencia para dictar una nueva sentencia “que valore de manera razonable la prueba”. Asimismo, también pidió que se declarase probado un episodio de abuso sexual a una de las menores y por el que la Fiscalía solicitaba que se le impusiera una condena de seis años de prisión.

Sin embargo, el TSJC rechaza ambos motivos esgrimidos por la Fiscalía al considerar que la Audiencia valoró de forma correcta las pruebas y que estas no eran suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, que negó en todo momento los abusos. Concretamente, señala que aunque la declaración de las menores, que tenían entre 11 y 13 años en el momento de los hechos, no parecen estar afectadas por ningún móvil espurio, existen una serie de “indicadores que enturbian la fiabilidad”. En este sentido, señala que hablaron entre ellas de lo sucedido a cada una de ellas, por lo que el tribunal entiende que ello “pudo influir en su espontaneidad”. Además, en la sentencia recuerda que el tribunal consideró que “la prueba aportada para declarar la culpabilidad del acusado se nos muestra frágil” y que “por más que nos lleve a la sospecha de que los hechos pudieron ocurrir” la prueba no es suficiente para una condena. Los hechos fueron juzgados el pasado mes de septiembre y la Fiscalía solicitó una condena de 42 años de prisión.

Menos casos sobreseídos con la intervención del servicio Barnahus

La tasa de sobreseimiento de casos de agresiones sexuales a niños y adolescentes se ha reducido del 60% hasta el 12% en los casos en los que ha intervenido la atención de Barnahus. Es una de las principales conclusiones preliminares de una investigación, coordinada por la Universitat Rovira i +, que evalua el impacto de este modelo en el Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre y las comarcas leridanas. La muestra incluye más de 480 diligencias previas que implican a 520 víctimas. La investigadora principal, Núria Torres, explicó ayer a ACN que están evaluando los cambios que supone la puesta en marcha del modelo Barnabus y las primeras conclusiones, aún preliminares, serían que los procesos son más cortos y es más factible una condena en los casos con esta intervención.