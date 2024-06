Absolt d'abusar de sis amigues de la seua filla d'entre 11 i 13 anys

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat el recurs que va presentar la Fiscalia contra la sentència dictada per l’Audiència de Lleida que va absoldre un home acusat d’abusar sexualment de sis menors, amigues de la seua filla, quan anaven a la seua casa a Balaguer. El tribunal va considerar que no hi havia prou proves que corroboressin el testimoni de les víctimes davant dels psicòlegs de la conselleria de Justícia. En el seu recurs, el Ministeri Públic va sol·licitar al TSJC que es tornés la causa a l’Audiència per dictar una nova sentència “que valori de manera raonable la prova”. Així mateix, també va demanar que es declarés provat un episodi d’abús sexual a una de les menors i pel qual la Fiscalia sol·licitava que se li imposés una condemna de sis anys de presó.

Tanmateix, el TSJC rebutja tots dos motius esgrimits per la Fiscalia al considerar que l’Audiència va valorar de forma correcta les proves i que aquestes no eren suficients per desvirtuar la presumpció d’innocència de l’acusat, que va negar a tota hora els abusos. Concretament, assenyala que encara que la declaració de les menors, que tenien entre 11 i 13 anys en el moment dels fets, no semblin estar afectades per cap mòbil espuri, existeixen una sèrie d’“indicadors que enterboleixen la fiabilitat”. En aquest sentit, assenyala que van parlar entre elles del que els havia passat a cada una, per la qual cosa el tribunal entén que això “va poder influir en la seua espontaneïtat”. A més a més, en la sentència també recorda que el tribunal va considerar que “la prova aportada per declarar la culpabilitat de l’acusat se’ns mostra fràgil” i que “per més que ens porti a la sospita que els fets van poder ocórrer” la prova no és suficient per a una condemna. Els fets van ser jutjats el mes de setembre passat i la Fiscalia va sol·licitar una condemna de 42 anys de presó.

Menys casos sobreseguts amb la intervenció del servei Barnahus

La taxa de sobreseïment de casos d’agressions sexuals a nens i adolescents s’ha reduït del 60 per cent fins al 12 per cent en els casos en què ha intervingut l’atenció de Barnahus. És una de les principals conclusions preliminars d’una investigació, coordinada per la Universitat Rovira i Virgili, que avalua l’impacte d’aquest model al Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i les comarques lleidatanes. La mostra inclou més de 480 diligències prèvies que impliquen 520 víctimes. La investigadora principal, Núria Torres, va explicar ahir a l’ACN que estan avaluant els canvis que suposa la posada en marxa del model Barnahus i les primeres conclusions, encara preliminars, serien que els processos són més curts i és més factible una condemna en els casos amb aquesta intervenció.