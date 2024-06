El promotor del nuevo crematorio no convence a los vecinos de Magraners

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

El gerente de la funeraria La Lleidatana, Vicens Vicente, no ha conseguido convencer a los vecinos de Magraners de que el nuevo tanatorio y crematorio que proyecta al lado del cementerio “no será pernicioso para las personas”, según afirmó ayer en una reunión con un centenar de vecinos del barrio contrarios al proyecto. El promotor explicó que “en pleno siglo XXI no tendría sentido plantear un equipamiento pernicioso y la ley no lo permite”, así como que los filtros que se instalarán, “más caros que los propios hornos”, impedirán la emisión de partículas de mercurio y otros contaminantes. También invitó a los vecinos a “constatar que no sale ni humo ni olores” de los tres crematorios que actualmente funcionan en el cementerio, que este año cumplirán 25 años.

Los vecinos, por su parte, fueron escépticos sobre las palabras de Vicente y lamentaron que Magraners esté “envuelto de contaminación”, al estar tan cerca de polígonos industriales. Pidieron explicaciones de las razones por las que se decidió ubicar el crematorio en su barrio, a lo que el promotor respondió que “la ubicación es idónea porque estará al lado del cementerio y será muy accesible”. Asimismo, explicó que “las familias cada vez reclaman más poder velar al difunto, llevar a cabo la ceremonia de despedida e incinerarlo en el mismo sitio”.Otros vecinos plantearon la posibilidad de ampliar el tanatorio del Camí de Montcada para que también pueda ofrecer el servicio de incineración, pero Vicente aseguró que el espacio no tiene los usos de crematorio permitidos en el plan urbanístico municipal. “Me hubiera ido mucho mejor ahí, me habría supuesto una inversión menor”, aseguró. De hecho, afirmó que el entorno cercano al cementerio es el único apto para un crematorio en todo el término municipal, y que por el momento la Paeria no le ha ofrecido “ninguna alternativa real”. La reunión de ayer se llevó a cabo con normalidad, aunque se vivió algún momento puntual de tensión por la preocupación de varios vecinos que aseguraron tener “miedo” de los efectos nocivos que el crematorio les pueda causar. Al acabar, no dudaron en mantener la manifestación de esta tarde en rechazo al proyecto.