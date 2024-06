El promotor del nou tanatori i crematori previst al barri de Magraners de Lleida no convenç els veïns

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El gerent de la funerària La Lleidatana, Vicens Vicente, no ha aconseguit convèncer els veïns de Magraners que el nou tanatori i crematori que projecta al costat del cementiri “no serà perniciós per a les persones”, segons va afirmar ahir en una reunió amb un centenar de veïns del barri contraris al projecte.

Així doncs, el promotor va explicar que “a ple segle XXI no tindria sentit plantejar un equipament perniciós i la llei no ho permet”, així com que els filtres que s’instal·laran, “més cars que els mateixos forns”, impediran l’emissió de partícules de mercuri i altres contaminants. També va convidar els veïns a “constatar que no surt ni fum ni olors” dels tres crematoris que actualment funcionen al cementiri, que aquest any compliran 25 anys.Els veïns, per la seua part, van ser escèptics sobre les paraules de Vicente i van lamentar que Magraners estigui “envoltat de contaminació”, al ser tan a prop de polígons industrials. Van demanar explicacions de les raons per les quals es va decidir ubicar el crematori al seu barri, a la qual cosa el promotor va respondre que “la ubicació és idònia perquè serà al costat del cementiri i serà molt accessible”. Així mateix, va explicar que “les famílies cada vegada reclamen més poder vetllar el difunt, dur a terme la cerimònia de comiat i incinerar-lo al mateix lloc”.

Altres veïns van plantejar la possibilitat d’ampliar el tanatori del Camí de Montcada perquè també pugui oferir el servei d’incineració, però Vicente va assegurar que l’espai no té els usos de crematori permesos en el pla urbanístic municipal. “M’hauria anat molt millor allà, m’hauria suposat una inversió menor”, va assegurar. De fet, va afirmar que l’entorn proper al cementiri és l’únic apte per a un crematori en tot el terme municipal, i que de moment la Paeria no li ha ofert “cap alternativa real”.La reunió d’ahir es va dur a terme amb normalitat, encara que es va viure algun moment puntual de tensió per la preocupació de diversos veïns que van assegurar tenir “por” dels efectes nocius que el crematori els pugui causar. A l’acabar, no van dubtar a mantenir la manifestació d’aquesta tarda en rebuig del projecte.