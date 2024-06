La Paeria mediarà arran del rebuig del nou crematori

La Paeria mediarà entre els veïns de Magraners contraris al nou crematori projectat al costat del cementiri i la funerària La Lleidatana, la promotora, per “pacificar, buscar alternatives i la millor solució”. Ho va afirmar la tinenta d’alcalde i edil d’Urbanisme, Begoña Iglesias, després de la reunió de divendres passat al barri, on un centenar de veïns van manifestar el seu “rebuig frontal” de l’equipament, va admetre Iglesias, arran de la seua preocupació per les males olors i la contaminació que pugui generar. “No està de més posar-nos en contacte amb el promotor per intentar mediar”, va afegir.

El projecte del nou tanatori i crematori en un solar entre l’N-240 i el carrer Almeria ja disposa del certificat de compatibilitat urbanística que acredita que el solar és apte. Iglesias va explicar que ara està pendent d’informes ambientals, de salut, mobilitat i urbanisme, tant municipals com de la Generalitat.L’edil considera “necessària” una oferta més gran del servei de crematori, “però entenem la inquietud dels veïns i exigirem que compleixi tota la normativa”, va assegurar. La presidenta de l’associació de veïns de Magraners, Pilar Sánchez, va explicar que “no anem en contra del tanatori i el crematori també ens sembla necessari, però fora de la trama urbana”.Vicens Vicente, gerent de La Lleidatana, es va mostrar per la seua part “molt sorprès” pel fet que els veïns no el convidessin a la reunió. “Si realment era una reunió de bona fe per informar del projecte del tanatori-crematori, és inaudit que no em convidessin a mi com a promotor de la instal·lació”, va afirmar.El president de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV), Toni Baró, va mostrar el seu suport als veïns i va reclamar més regulació en la implantació d’aquest tipus d’instal·lacions perquè “un crematori no hauria de ser a pocs metres de zones poblades”. Va anunciar que la FAV demanarà una normativa “europea, estatal, autonòmica o local” per protegir les zones residencials d’aquests equipaments.