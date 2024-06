'No' de Magraners al nou crematori

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Més d’un centenar de veïns de Magraners van rebutjar ahir el nou crematori que la funerària La Lleidatana preveu construir en un solar molt proper al cementiri perquè “ens preocupa les pudors que pugui generar en els propers anys i les emissions contaminants”, segons va afirmar la presidenta de l’associació de veïns, Pilar Sánchez.

Els veïns es van reunir ahir al local social del barri i van acordar mobilitzar-se per provar de frenar el projecte, amb el suport de portaveus municipals del PP, ERC i Junts. La primera manifestació serà el proper dia 20, al mateix solar on s’ubicarà. Sánchez va indicar que la portaveu del PSC, Begoña Iglesias, va dir que intentaran parlar amb l’empresa per veure si pot fer-se en un altre lloc. Sánchez va explicar que “no estem en contra del tanatori, que creiem que és molt necessari, però els crematoris haurien d’estar fora de la trama urbana”.La portaveu de Junts, Violant Cervera, va recolzar la posició veïnal afirmant que “un crematori no pot estar a 150 metres d’un bloc de pisos”. Va dir que no només donarà servei a Lleida, sinó a tota la província, per la qual no pot argumentar-se que ha de ser al costat del cementiri, i va destacar que el terme municipal “és molt gran” i no hi ha motius per ubicar-lo en una zona urbana.