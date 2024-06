Lleida registra el mayor índice de aprobados de selectividad de Catalunya con un 97,49%

Los alumnos leridanos han logrado este año el porcentaje más elevado de Catalunya de aprobados en la selectividad, un 97,49% de los presentados (la media catalana es el 97,01%). En concreto, han superado las pruebas de acceso a la universidad 1.827 estudiantes, con una media de 6,691 sobre 10, cifra por debajo de la media de Catalunya, de 6,747. La nota de acceso a la universidad es de 7,29 sobre 14, la media más alta de las cuatro provincias catalanas, gracias a que la del expediente de Bachillerato, un 7,69, también es la mejor.

La alumna de Lleida con la calificación más elevada de la fase general de la selectividad, un 9,80, es Alba Caufapé Betriu. Los mejores de Tarragona y Girona han obtenido la misma, nota solo superada por el 9,90 de dos estudiantes de Barcelona, de institutos de Santpedor y de Cerdanyola. La nota más alta de las comarcas del Pirineo de Lleida es un 9,70 de Judit Feixa Molina, del instituto de El Pont de Suert. Asimismo, en la demarcación de Lleida, 52 alumnos han obtenido un 9 o más (ver desglose lateral) y recibirán una distinción de la Generalitat. Por sexos, en el conjunto de Catalunya han aprobado un 97,01% de mujeres y un 97,02% de hombres. En global, de los 33.960 alumnos que se examinaron la fase obligatoria, 32.946 la superaron.

El porcentaje ronda el 97% por cuarto año consecutivo, con una media de 6,747 sobre 10. Además, de los 7.776 estudiantes que se presentaron a las fase específica, aprobaron 3.009 que proceden de Bachillerato (82,87%) y 2.361 procedentes de ciclos formativos de grados superior (63,47%). Por primera vez desde el año 2019 la media de una materia en la selectividad no llega al aprobado. Se trata de matemáticas, que ha registrado una calificación media de 4,87 en el conjunto de Catalunya. En cuanto a las asignaturas comunes, la nota más alta es la de castellano, un 6,94 mientras que la de catalán es un 6,62. Respecto a las lenguas extranjeras, todas llegan al notable: 7,07 en inglés. 7,68 la de francés, 7,74 la de alemán y 6,30 la de italiano. En historia la media es de 7,23 y en historia de la fisolofía, de 6,97.

Alba Caufapé Betriu: «Me planteé hacer la carrera de música»

“Tengo un un 9,80 en la fase general y un 13,89 de nota de acceso. Aún no sé que estudiaré. Estoy entre Ingeniería Biomédica o Medicina. Me planteé hacer la carrera de música, que me encanta, pero lo descarté. En el Conservatorio he terminado sexto con mención de honor del grado profesional de viola. Además, este año he estudiado chino. Me he esforzado, pero también me gusta divertirme y salir de fiesta con amigos. Hoy (por ayer) me voy de viaje de fin de curso a Menorca y al volver decidiré qué estudiaré”.

Judit Feixa Molina: «Quiero estudiar Medicina en Barcelona, como mi hermana»

“He sacado un 9,70 y tengo un 12,69 de nota de acceso. Quiero estudiar Medicina en la Autónoma de Barcelona. Tengo muy buenas referencias de mi hermana, que también cursa Medicina allá. He jugado en un equipo de voley y estudiaba piano, pero lo dejé en cuarto de ESO. Ahora hago un curso de monitora de tiempo libre. Recomiendo a los alumnos que trabajen la frustración porque si un examen les va mal, no por eso no van a llegar a su objetivo”.

Estos son los institutos de Lleida con más alumnos con una nota de 9 o más en la selectividad

Según la información del departamento de Universidades, hay en total 52 alumnos leridanos con un 9 o más en la fase general (contando la mejor nota del llano y del Pirineo) y los centros con más son el Episcopal y el Claver de Lleida y el Arrels II de Solsona, con cinco cada uno. El instituto Josep Lladonosa de Pardinyes tiene cuatro, y Gili i Gaya, Màrius Torres, Lestonnac y Joan Brudieu de La Seu d’Urgell, tres. Le siguen con dos Mater Salvatoris y Maristes de Lleida y el de El Pont de Suert. Con uno: los centros de la capital Institució Lleida, Manuel de Montsuar, Caparrella, Torre Vicens y Mirasan, y también los centros Ciutat de Balaguer y Vedruna de Balaguer; Francesc Ribalta de Solsona; Alfons Costafreda, Manuel de Pedrolo y Vedruna de Tàrrega; Hug Roger III de Sort; Antoni Torroja de Cervera; Canigó de Amacelles y Joan Solà de Torrefarrera.

Cien por cien de aprobados en Jussà y Solsonès

Por comarcas, han aprobado la fase general de la selectividad el cien por cien de los estudiantes procedentes de Bachillerato del Pallars Jussà (49 alumnos) y del Solsonès (69). Asimismo, la han superado el 98,08% de los del Pla d’Urgell (97 estudiantes), el 98,37% de los del Segrià (1.026), el 97,47% de la Segarra (77), 97,35% de la Noguera (147), y 96% del Urgell (168). El departamento de Universidades no facilitó datos del Alt Urgell, la Alta Ribagorça, Les Garrigues, el Pallars Sobirà y la Val d’Aran.