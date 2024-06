Lleida registra l'índex més gran d'aprovats de selectivitat de Catalunya amb un 97,49%

Els alumnes lleidatans han aconseguit enguany el percentatge més elevat de Catalunya d’aprovats a la selectivitat, un 97,49% dels presentats (la mitjana catalana és el 97,01%). En concret, han superat les proves d’accés a la universitat 1.827 estudiants, amb una mitjana de 6,691 sobre 10, xifra per sota de la mitjana de Catalunya, de 6,747. La nota d’accés a la universitat és de 7,29 sobre 14, la mitjana més alta de les quatre províncies catalanes, gràcies al fet que la de l’expedient de Batxillerat, un 7,69, també és la millor.

L’alumna de Lleida amb la qualificació més elevada de la fase general de la selectivitat, un 9,80, és Alba Caufapé Betriu. Els millors de Tarragona i Girona han obtingut la mateixa, nota només superada pel 9,90 de dos estudiants de Barcelona, d’instituts de Santpedor i de Cerdanyola. La nota més alta de les comarques de Lleida és un 9,70 de Judit Feixa Molina, de l’institut del Pont de Suert. Així mateix, a la demarcació de Lleida, 52 alumnes han obtingut un 9 o més (vegeu el desglossament lateral) i rebran una distinció de la Generalitat.Per sexes, en el conjunt de Catalunya han aprovat un 97,01% de dones i un 97,02% d’homes. En global, dels 33.960 alumnes que es van examinar de la fase obligatòria, 32.946 la van superar. El percentatge ronda el 97% per quart any consecutiu, amb una mitjana de 6,747 sobre 10. A més, dels 7.776 estudiants que es van presentar a la fase específica, van aprovar 3.009 que procedeixen de Batxillerat (82,87%) i 2.361 de procedents de cicles formatius de grau superior (63,47%).Per primera vegada des de l’any 2019 la mitjana d’una matèria a la selectivitat no arriba a l’aprovat. Es tracta de matemàtiques, que ha registrat una qualificació mitjana de 4,87 en el conjunt de Catalunya. Pel que fa a les assignatures comunes, la nota més alta és la de castellà, un 6,94, mentre que la de català és un 6,62. Respecte a les llengües estrangeres, totes arriben al notable: 7,07 en anglès. 7,68 la de francès, 7,74 la d’alemany i 6,30 la d’italià. En història la mitjana és de 7,23 i en història de la filosofia, de 6,97.

«Em vaig plantejar fer la carrera de música»

“Tinc un un 9,80 a la fase general i un 13,89 de nota d’accés. Encara no sé què estudiaré. Estic entre Enginyeria Biomèdica o Medicina. Em vaig plantejar fer la carrera de música, que m’encanta, però ho vaig descartar. Al Conservatori he acabat sisè amb menció d’honor del grau professional de viola. A més, enguany he estudiat xinès. M’he esforçat, però també m’agrada divertir-me i sortir de festa amb els amics. Avui (per ahir) me’n vaig de viatge de fi de curs a Menorca i al tornar decidiré què estudiaré.”

«Vull estudiar Medicina a Barcelona, com ma germana»

“He tret un 9,70 i tinc un 12,69 de nota d’accés. Vull estudiar Medicina a l’Autònoma de Barcelona. Tinc molt bones referències de ma germana, que també cursa Medicina allà. He jugat en un equip de vòlei i estudiava piano, però ho vaig deixar a quart d’ESO. Ara faig un curs de monitora de temps lliure. Recomano als alumnes que treballin la frustració perquè si un examen els va malament, no per això no arribaran al seu objectiu.”

Episcopal, Claver i Arrels II tenen cinc estudiants amb un 9 o més

Segons la informació del departament d’Universitats, hi ha en total 52 alumnes lleidatans amb un 9 o més en la fase general (comptant la millor nota del pla i del Pirineu) i els centres amb més són l’Episcopal i el Claver de Lleida i l’Arrels II de Solsona, amb cinc cada un. L’institut Josep Lladonosa de Pardinyes en té quatre, i Gili i Gaya, Màrius Torres, Lestonnac i Joan Brudieu de la Seu d’Urgell, tres. Els segueixen amb dos Mater Salvatoris i Maristes de Lleida i el del Pont de Suert. Amb un: els centres de la capital Institució Lleida, Manuel de Montsuar, Caparrella, Torre Vicens i Mirasan, i també els centres Ciutat de Balaguer i Vedruna de Balaguer; Francesc Ribalta de Solsona; Alfons Costafreda, Manuel de Pedrolo i Vedruna de Tàrrega; Hug Roger III de Sort; Antoni Torroja de Cervera; Canigó d’Amacelles i Joan Solà de Torrefarrera.

Cent per cent d’aprovats al Jussà i el Solsonès

Per comarques, han aprovat la fase general de la selectivitat el cent per cent dels estudiants procedents de Batxillerat del Pallars Jussà (49 alumnes) i del Solsonès (69). Així mateix, l’han superat el 98,08% dels del Pla d’Urgell (97 estudiants), el 98,37% dels del Segrià (1.026), el 97,47% de la Segarra (77), 97,35% de la Noguera (147), i 96% de l’Urgell (168). El departament d’Universitats no va facilitar dades de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, les Garrigues, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran.