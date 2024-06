Magraners se manifiesta en contra del crematorio junto al cementerio

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

“No todo vale, estamos cansados de observar por la mirilla pensando en qué más nos van a poner en el barrio”, reivindicaron ayer más de un centenar de vecinos de Magraners que se manifestaron en contra de los nuevos crematorios que la funeraria La Lleidatana proyecta en un solar entre la N-240 y la calle Almería, a medio camino entre el cementerio y las primeras casas del barrio. Los vecinos partieron del local social y cortaron la N-240 durante unos minutos para llegar delante del solar, donde exigieron “un plan urbanístico para el barrio que nos blinde de proyectos incompatibles con el bienestar” porque “nos toca crecer urbanísticamente de forma normal y saludable”. Los manifestantes lamentaron que Magraners esté “envuelto de torres y líneas de alta tensión, macropolígonos y placas solares”.

La presidenta de la asociación de vecinos, Pilar Sánchez, valoró que el promotor del nuevo tanatorio y crematorio, Vicens Vicente, “no nos vino a convencer” en la reunión del miércoles, “sino a decir que lo haría porque cumple con la normativa”. Aseguró que los vecinos “no nos creemos que no generará olor y no será nocivo”, aunque agradeció la visita del gerente de la funeraria “y que se pusiera delante de los vecinos, pero en ningún momento nos dio confianza”, afirmó. Explica que a partir de ahora “intentaremos sensibilizarlo” y pedirán a la Paeria “que busque un terreno adecuado para que pueda llevar adelante un negocio que todos queremos, sabemos que es muy demandado y es necesario para la ciudad, pero no dentro de la misma ciudad”, ya que “no creemos que no haya otro espacio apto en todo el término”.El equipamiento prevé un tanatorio y dos crematorios en un inicio, aunque tendrá capacidad para un máximo de cuatro.