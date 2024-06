Magraners es manifesta en contra del crematori al costat del cementiri

Els manifestants van recórrer els carrers del barri i van tallar uns minuts l’N-240 per concentrar-se davant del solar on s’ubicarà. - JORDI ECHEVARRIA

Marc Carbonell Lleida

“No tot s’hi val, estem cansats d’observar per l’espiell pensant en què més ens posaran al barri”, van reivindicar ahir més d’un centenar de veïns de Magraners que es van manifestar en contra dels nous crematoris que la funerària La Lleidatana projecta en un solar entre l’N-240 i el carrer Almeria, a mig camí entre el cementiri i les primeres cases del barri. Els veïns van partir del local social i van tallar l’N-240 durant uns minuts per arribar davant del solar, on van exigir “un pla urbanístic per al barri que ens blindi de projectes incompatibles amb el benestar” perquè “ens toca créixer urbanísticament de forma normal i saludable”. Els manifestants van lamentar que Magraners estigui “envoltat de torres i línies d’alta tensió, macropolígons i plaques solars”.

La presidenta de l’associació de veïns, Pilar Sánchez, va valorar que el promotor del nou tanatori i crematori, Vicens Vicente, no “ens va venir a convèncer” en la reunió de dimecres, “sinó a dir que ho faria perquè compleix amb la normativa”. Va assegurar que els veïns “no ens creiem que no generarà olor i no serà nociu”, encara que va agrair la visita del gerent de la funerària i que es posés davant dels veïns, però en cap moment ens va donar confiança”, va afirmar. Explica que a partir d’ara “intentarem sensibilitzar-lo” i demanaran a la Paeria “que busqui un terreny adequat perquè pugui tirar endavant un negoci que tots volem, sabem que és molt demandat i és necessari per a la ciutat, però no dins de la mateixa ciutat”, ja que “no creiem que no hi hagi cap altre espai apte en tot el terme”.L’equipament preveu un tanatori i dos crematoris en un inici, encara que tindrà capacitat per a un màxim de quatre.