Ultimátum para 95 vehículos del depósito de Lleida: o se retiran en un mes o quedarán como abandonados

Publicado por redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida comunica a los propietarios de los 95 vehículos que llevan más tiempo en el depósito municipal que tienen un mes para retirarlos, con el pago previo de los gastos de traslado y custodia, para que no sean declarados como vehículos abandonados. El ayuntamiento advierte que si no los retiran ni formulan las alegaciones que consideren oportunas, los vehículos se declararán como residuos sólidos urbanos, se solicitará al centro autorizado de tratamiento competente que los retire y los gestione en el final de su vida útil, y se tramitará su baja definitiva en el registro oficial de vehículos de la Jefatura Provincial de Tráfico. La Paeria también puede subastarlos públicamente o adjudicarlos a los servicios de vigilancia y control del tráfico del ayuntamiento. El ayuntamiento explica que los afectados pueden interponer recursos potestativos de reposición, o bien directamente un recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos meses. En el caso de que se interponga el de reposición, no se podrá poner un contencioso-administrativo hasta que haya sido resuelto o se haya producido la desestimación presunta. La mayoría de los vehículos (83) entraron en el depósito en 2022, mientras que seis fueron llevados en 2021, 2 en 2020, uno en 2019, ninguno en 2018 y tres en 2017.