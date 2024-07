Cursos para despertar vocaciones

Alumnos de ESO, Bachillerato y FP han dedicado sus primeros días de vacaciones a seguir formándose, de manera más lúdica, en cursos que organiza el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universitat de Lleida destinados a ayudarles a encontrar (o reafirmar) su vocación. Se trata del Campus Jove Itinera, que ha registrado 145 inscritos procedentes de la capital del Segrià, Mollerussa, Torrefarrera, Bellcaire d’Urgell, la Granadella, Les Borges Blanques, Almacelles, Balaguer, El Pont de Suert, Òdena y Barcelona. En total, se impartieron doce talleres relacionados con la ingeniería, la salud y la veterinaria, el mindfulness, la pedagogía y la psicología, que se ofertaron en diferentes campus. También hubo talleres de cortometrajes y efectos visuales en el Magical de Gardeny y un curso de educación financiera, temática ahora de actualidad después del informe PISA constara el desconocimiento de los adolescentes en ese ámbito. El objetivo de este curso es ofrecerles recursos que les permitan “tomar decisiones informadas y responsables respecto a sus finanzas personales”.

Marisol Font, de Campus Jove, remarcó en Lleida Televisió que el objetivo es “dar a conocer la UdL y que los alumnos puedan incluso descubrir alguna formación que no saben que existe y que les pueda gustar”. Otro coordinador, Anton Not, incidió en que su intención “es ayudar a los estudiantes en su orientación académica y laboral” y apuntó que el “feedback es muy positivo” puesto que hay inscritos que repiten. Subrayó también el carácter lúdico de los talleres. “Pedimos a los docentes de la UdL que cuando diseñen los cursos tengan en cuenta que no podemos pedir a los alumnos de Bachillerato que cuando ya están de vacaciones venga a aguantar conferencias. Son dinámicas activas y planteamientos que les suponen algo más que solo estar escuchando toda la mañana. Y está funcionando bien”, señala. Prueba de ello es el curso de Animal Reseach, que siempre es un éxito. Su coordinadora, Romi Pena, relata que los inscritos suelen ser “estudiantes que tienen aptitudes para la ciencia o bien están explorando salidas y se apuntan para probar”. “Son talleres muy prácticos, desde el primer día llevan bata y hacen tareas en el laboratorio, sobre técnicas de genética molecular para mirar mutaciones en el ADN de los animales”.

«Ahora vemos de manera práctica lo que aprendimos en las clases»