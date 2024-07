Nuevo asalto violento en l'Horta de Lleida: un ladrón intenta agredir al dueño de una casa tras descubrirle

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Nuevo asalto en una casa de l’Horta de Lleida. Ocurrió la noche del sábado en la partida Balàfia cuando un vecino sorprendió a un ladrón en el comedor de su casa al despertarse al oír un ruido, según ha podido saber este periódico. El asaltante, al ser descubierto, lanzó un tiesto de cristal contra el dueño y así pudo huir. Los Mossos d’Esquadra lo están investigando.

El robo se produjo sobre las 22.45 horas del pasado sábado. La víctima explica a este periódico que “había ido a dormir temprano. Estaba solo por la ausencia de mi pareja y de mi hijo. Oí un ruido en el comedor. Pensé que era por el viento tras la tormenta de la tarde y porque tenía la ventana abierta. Pero no. Había un individuo tapado completamente en el comedor que, al ser descubierto, me lanzó una maceta de cristal que había encima de la mesa. Logré esquivarla, se rompió y quedó el suelo lleno de cristales. Me puse a gritar”.

El ladrón huyó por la ventana por la que había accedido –había arrancado la mosquitera tras escalar por la fachada–. “Luego encendí todas las luces del jardín, alerté al resto de vecinos y miramos por todos los rincones”, explica la víctima.

En la cocina, halló una bolsa de deporte preparada para llevarse varios ordenadores. Posteriormente, comprobó que le habían sustraído un reloj, unos auriculares y unas gafas de sol.

El afectado también explicó que “tenía puesta la alarma en algunas zonas de la finca pero consiguieron esquivarla. También tengo cámaras de seguridad en las que se ve a dos ladrones y cuyas imágenes ya están en manos de los Mossos d’Esquadra”.

En cuanto al aspecto de los ladrones, afirmó que “iban totalmente tapados con ropa oscura. Huyeron por la parte de atrás, hacia el tanatorio, y habrían doblado la valla de otra finca para huir”.

Los Mossos d’Esquadra hicieron ayer una inspección en el domicilio. “Estamos muy asustados y nerviosos. Todavía no nos hemos recuperado. Nos sentimos inseguros”, añadió la víctima del asalto.

Los Mossos y la Guardia Urbana han incrementado la vigilancia en los últimos meses en l’Horta, donde siguen registrándose robos.