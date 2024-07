Nou assalt violent a l’Horta de Lleida: un lladre intenta agredir l’amo d’una casa després de descobrir-lo

Nou assalt en una casa de l’Horta de Lleida. Va passar dissabte a la nit a la partida Balàfia quan un veí va sorprendre un lladre al menjador de casa seua al despertar-se al sentir un soroll, segons ha pogut saber aquest diari. L’assaltant, al ser descobert, va llançar un test de vidre contra l’amo i així va poder fugir. Els Mossos d’Esquadra ho estan investigant.

El robatori es va produir cap a les 22.45 hores de dissabte passat. La víctima explica a aquest diari que “havia anat a dormir aviat. Estava sol per l’absència de la meua parella i del meu fill. Vaig sentir un soroll al menjador. Vaig pensar que era pel vent després de la tempesta de la tarda i perquè tenia la finestra oberta. Però no. Hi havia un individu tapat completament al menjador que, al ser descobert, em va llançar un test de vidre que hi havia a sobre de la taula. Vaig aconseguir esquivar-lo, es va trencar i va quedar el terra ple de vidres. Em vaig posar a cridar”.

El lladre va fugir per la finestra per la qual havia accedit –havia arrancat la mosquitera després d’escalar per la façana–. “Després vaig encendre tots els llums del jardí, vaig alertar la resta de veïns i vam mirar per tots els racons”, explica la víctima.

A la cuina, va trobar una bossa d’esport preparada per emportar-se diversos ordinadors. Posteriorment, va comprovar que li havien sostret un rellotge, uns auriculars i unes ulleres de sol. L’afectat també va explicar que “tenia posada l’alarma en algunes zones de la finca però van aconseguir esquivar-la. També tinc càmeres de seguretat. En les imatges es veu dos lladres i ja es troben en mans dels Mossos d’Esquadra”.

Pel que fa a l’aspecte dels lladres, va afirmar que “anaven totalment tapats amb roba fosca. Van fugir per la part del darrere, cap al tanatori, i haurien doblegat la tanca d’una altra finca per fugir”.Els Mossos d’Esquadra van fer ahir una inspecció al domicili.

“Estem molt espantats i nerviosos. Encara no ens hem recuperat. Ens sentim insegurs”, va afegir la víctima d’aquest l’assalt.

Els Mossos i la Guàrdia Urbana han incrementat la vigilància en els últims mesos a l’Horta, on continuen registrant-se robatoris.