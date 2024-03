Assalten una casa a l'Horta de Lleida i fereixen la família per robar-los 15.000 euros i joies

Nou assalt violent en una casa de l’Horta de Lleida. El robatori es va produir diumenge a la nit en un xalet de la partida de Boixadors quan cinc individus, encaputxats i armats, van assaltar un matrimoni i el seu fill d’uns 20 anys, els van amenaçar i van ferir el pare perquè obrissin la caixa forta. Es van emportar uns 15.000 euros i joies. Els assaltants van perdre un mòbil durant la fugida, la qual cosa es presumeix com a prova clau per a la identificació i detenció.

Els fets van tenir lloc cap a les 23.00 hores en un domicili d’aquesta partida de la capital del Segrià. Els lladres van utilitzar armes de foc, que es desconeix si eren reals o simulades, per acovardir les víctimes. Van resultar ferits lleus, pel que sembla, al ser atacats amb un tornavís.

Els lladres van aconseguir que els obrissin la caixa forta, on la família guardava uns 15.000 euros i joies, i fugir amb el botí. Les víctimes van alertar els Mossos d’Esquadra, que van obrir investigació per identificar els presumptes autors.

La Divisió d’Investigació Criminal de Ponent (DIC) es va fer càrrec del cas. Agents van trobar a la zona un mòbil, que es presumeix que era dels autors i que podria ser clau per a la identificació i detenció.

L’Horta i Ciutat Jardí han estat les dos zones de la ciutat on s’han registrat els últims assalts violents, la qual cosa ha comportat que els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana hagin incrementat la vigilància. Així, a finals de gener hi va haver un cas similar a Ciutat Jardí, on van robar una caixa forta després de tancar una família en una habitació.

En aquest mateix barri, a finals de febrer, un home va descobrir dos lladres robant a la seua casa amb la mare a dins. Respecte a l’Horta, s’han produït diverses onades de robatoris però la gran majoria quan els propietaris no es trobaven a l’interior. Tanmateix, el 23 de novembre van assaltar un matrimoni a la partida Bovà.

Així mateix, els Mossos van arrestar el passat 14 de març diverses persones que acusen d’un assalt que hi va haver a començaments de desembre en una casa del Camí de les Bruixes, entre Lleida i Alpicat, d’on van sostreure armes, dos cotxes, diners i joies.