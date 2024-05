La data en la qual els jubilats rebran la paga extra d’estiu

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Al juny, els jubilats esperen el pagament de les seues pensions contributives juntament amb l’esperada paga extra d’estiu. Aquest ingrés addicional se suma a les catorze pagues anuals que reben els pensionistes, distribuïdes en dotze mensualitats ordinàries i dos pagues extraordinàries, una al juny i una altra al novembre. Tanmateix, és important destacar que les pensions derivades d’accidents laborals i malalties professionals s’abonen en dotze pagues, ja que les extraordinàries estan prorratejades.

Primer augment de pensions en la paga extra d’estiu

La pròxima paga extra d’estiu serà la primera vegada en què els jubilats veuran reflectit l’augment de les pensions implementat des de l’1 de gener de 2024. Aquest increment varia segons el tipus de pensió, amb un augment significatiu a les pensions no contributives i les pensions de viudetat amb càrregues familiars. Tanmateix, l’augment no és uniforme per a tothom, aplicant-se diferents percentatges de revalorització segons el tipus de pensió.

Data de cobrament de la paga extra

Els pensionistes rebran la paga extra al voltant del 25 de juny. Alguns bancs poden avançar el pagament al dia 24 o fins i tot abans, una pràctica comuna per fidelitzar els seus clients.

Canvis recents a les pensions

A més de la pujada generalitzada, tots els tipus de pensions han experimentat ajustaments al llarg d’aquest any. Des de les pensions contributives fins les pensions mínimes de jubilació i les pensions per viudetat, els canvis busquen millorar el nivell de vida dels beneficiaris.

En resum, el juny és un mes clau per als jubilats no només pel pagament regular de les seues pensions, sinó també per la significativa paga extra d’estiu que reflecteix el recent augment a les pensions. Mantén-te informat sobre aquestes i altres actualitzacions per assegurar-te d’aprofitar al màxim els teus beneficis.