Denuncian un nuevo robo en una torre de Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Nuevo robo en un inmueble de la partida Balàfia, en l’Horta de Lleida. Un vecino denunció ayer ante la Guardia Urbana un robo con fuerza en la torre que adquirió hace tres meses. Este caso se suma al que hubo la noche del sábado cuando un vecino de esta partida descubrió a un ladrón en el interior del comedor de la casa y el delincuente le lanzó una maceta de cristal para huir, como avanzó SEGRE ayer.

Este nuevo robo se produjo entre la noche del lunes y la madrugada de ayer. El propietario explicó ayer a este periódico que “por la tarde había estado parte de la familia bañándose en el piscina. Esta mañana (por ayer) he venido a regar y he visto que la parte superior de la puerta había sido forzada. De una estancia me han robado un taladro que había comprado hace justo dos semanas. Tengo un pequeño almacén con un motocultor pero lo tengo varado con una de hierro y toda la parcela está vallada”.

El afectado alertó a la Guardia Urbana, que inspeccionó el inmueble y le requirió para que presentara la correspondiente denunciada. “Me han comentado que estos días incrementarán el patrullaje por la zona. Estos robos te generan mucha inseguridad”.

En el caso del robo del sábado, ocurrió cuando la víctima estaba durmiendo, se despertó al oír un ruido –pensándose que era por el viento– y cuando fue al comedor se encontró con un ladrón que iba completamente tapado.

Para huir, el individuo le lanzó un tiesto de cristal. El afectado denunció el caso ante los Mossos y les facilitó las grabaciones de las cámaras de seguridad –donde se veía a dos ladrones–. Le robaron un reloj, unos auriculares y unas gafas y tenían una bolsa preparada con los portátiles.