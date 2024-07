Más de un millar de vecinos de l'Horta llevan desde finales de junio sin servicio de correos

Más de un millar de vecinos de cinco partidas de l’Horta llevan más de dos semanas sin servicio de correo postal porque, aseguran, el cartero que hacía su zona está de baja y Correos no ha cubierto su plaza. Una situación que dicen que no es nueva, ya que cada verano “estamos unos cuantos días sin este servicio esencial, ya sea porque los carteros están indispuestos o por vacaciones”. Así lo asegura la presidenta de la asociación de vecinos del Camí de la Mariola, Marina Pifarré, que remarca que “desde finales de junio, hará unos 15-20 días, las partidas de Mariola, Empresseguera, Sant Just, Caparrella y Malgovern no recibimos ni podemos enviar cartas ni correos certificados, pero en cambio las entregas de paquetería de Correos sí funcionan y no lo entendemos, ¿si son servicios que presta la misma compañía porque uno funciona y otro no?”. A raíz de esta situación, asociaciones de vecinos de la zona contactaron con Correos para saber cuándo se cubrirían las bajas de los carteros, pero no recibieron la respuesta esperada.

“Cuando lo preguntamos hace unos días su respuesta fue que el responsable de zona está de baja y que no prevén cubrirlo porque no tienen suficiente personal, en parte porque la mitad de sus trabajadores están ahora de vacaciones, y no nos dieron ningún plazo de cuándo podrían restablecer el servicio”, lamenta Pifarré. En este sentido, la presidenta vecinal recuerda que “en l’Horta vive gente mayor que utiliza el servicio de correos de forma habitual y muchas veces recibimos citaciones médicas por esta vía”. Además, “este agravio también tiene repercusiones económicas, ya que por la zona hay varias empresas que ahora mismo están incomunicadas”, dice Pifarré, que recuerda que “el año pasado también pasó y Correos no atendió nuestras quejas pese a ir al ayuntamiento”. Por su parte, el presidente de la comisión de l’Horta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lleida, Francesc Montardit, asegura que no tiene constancia de quejas con el servicio de Correos en otras partidas, pero admite que “el problema es que no se cubren las bajas porque cuesta mucho. Durante el año los vecinos de l’Horta ya tenemos un servicio de Correos lento respecto a la ciudad, pero en verano se acentúa por las vacaciones, no es algo nuevo”, lamenta Montardit.Este diario ha intentado contactar sin éxito con Correos para saber cuándo restablecerán el servicio en esta zona de l’Horta.

CCOO afirma que no se cubren las bajas: “la situación es insostenible”

“La realidad es la que es, Correos no está cubriendo bajas ni en l’Horta, ni en Lleida ciudad ni en toda la provincia”. Así lo asegura la secretaria provincial de Correos del sindicato Comisiones Obreras, Annabel Clua, al ser preguntada por los problemas en el servicio de Correos en l’Horta. Una situación que se debe a que “Lleida es de las oficinas territoriales que menos contrataciones se hace y el déficit de trabajadores es generalizado y se nota mucho en verano, cuando parte de su plantilla está de vacaciones y los que trabajan tienen que doblar o triplicar turnos”, lamenta Clua, que califica de “insostenible” la situación actual y lo argumenta con cifras. “Solo para que nos pongamos en situación, de normal tenemos unos 430 carteros en la provincia y un centenar operan solo en Lleida ciudad, pues en verano, con las vacaciones y las bajas, el número de trabajadores se reduce a más de la mitad”, concluye la sindicalista.