Més d'un miler de veïns de l'Horta de Lleida porten des de finals de juny sense servei de correus

Més d’un miler de veïns de cinc partides de l’Horta porten més de dos setmanes sense servei de correu postal perquè, asseguren, el carter que feia la seua zona està de baixa i Correus no ha cobert la plaça. Una situació que diuen que no és nova, ja que cada estiu “estem uns quants dies sense aquest servei essencial, ja sigui perquè els carters estan de baixa o per vacances”.

Així ho assegura la presidenta de l’associació de veïns del Camí de la Mariola, Marina Pifarré, que remarca que “des de finals de juny farà uns 15-20 dies que les partides de Mariola, Empresseguera, Sant Just, Caparrella i Malgovern no rebem ni podem enviar cartes ni correus certificats, però en canvi les entregues de paqueteria de Correus sí que funcionen i no ho entenem. Si són serveis que presta la mateixa companyia, per què un funciona i un altre no?”. Arran d’aquesta situació, associacions de veïns de la zona van contactar amb Correus per saber quan es cobririen les baixes dels carters, però no van rebre la resposta esperada.

“Quan ho vam preguntar fa uns dies la resposta va ser que el responsable de zona està de baixa i que no preveuen cobrir-lo perquè no tenen prou personal, en part perquè la meitat dels treballadors ara estan de vacances, i no ens van donar cap termini de quan podrien restablir el servei”, lamenta Pifarré. En aquest sentit, la presidenta veïnal recorda que “a l’Horta viu gent gran que utilitza el servei de correus de forma habitual i moltes vegades rebem citacions mèdiques per aquesta via”. A més a més, “aquest greuge també té repercussions econòmiques, ja que a la zona hi ha diverses empreses que ara mateix estan incomunicades”, diu Pifarré, que recorda que “l’any passat també va passar i Correus no va atendre les nostres queixes malgrat anar a l’ajuntament”.

Per la seua part, el president de la comissió de l’Horta de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida, Francesc Montardit, assegura que no té constància de queixes amb el servei de Correus en altres partides, però admet que “el problema és que no es cobreixen les baixes perquè costa molt. Durant l’any els veïns de l’Horta ja tenim un servei de Correus més lent respecte de la ciutat, però a l’estiu s’accentua a causa de les vacances, no és una cosa nova”, lamenta Montardit. Aquest diari ha intentat contactar sense èxit amb Correus per saber quan restabliran el servei en aquesta zona de l’Horta.

CCOO afirma que no es cobreixen les baixes: “La situació és insostenible”

“La realitat és la que és, Correus no està cobrint baixes ni a l’Horta, ni a Lleida ciutat ni a tota la província.” Així ho assegura la secretària provincial de Correus del sindicat Comissions Obreres, Annabel Clua, al ser preguntada pels problemes en el servei de Correus a l’Horta. Una situació provocada perquè “Lleida és de les oficines territorials en què menys contractacions es fan i el dèficit de treballadors és generalitzat i es nota molt a l’estiu, quan part de la plantilla està de vacances i els que treballen han de doblar o triplicar torns”, lamenta Clua, que qualifica d’“insostenible” la situació actual i ho argumenta amb xifres. “Només perquè ens posem en situació, en casos normals tenim aproximadament uns 430 carters a la província i un centenar operen només a Lleida ciutat, ja que a l’estiu, amb les vacances i les baixes, el nombre de treballadors es redueix a més de la meitat”, conclou la sindicalista.