Els Mangraners vuelve a protestar contra el crematorio y la Paeria estudia alternativas

Alrededor de un centenar de vecinos de Els Mangraners se manifestaron ayer de nuevo en contra del proyecto de la funeraria La Lleidatana para construir un tanatorio y un crematorio en un solar entre la N-240 y la calle Almería, a medio camino entre el cementerio y el barrio. Una protesta que llega después de que el gobierno municipal se comprometiera a mediar para buscar una ubicación alternativa para esta instalación.

La protesta arrancó en la plaza Joan XXIII y siguió por la calle Joan Gavarra hasta la carretera N-240, que fue cortada por los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana. Los manifestantes avanzaron hasta la rotonda de entrada al cementerio, donde dieron la vuelta para regresar al barrio. A mitad de camino la marcha se detuvo delante del solar en el que está proyectado hacer el crematorio donde colgaron una pancarta de rechazo.

Allí, la presidenta vecinal, Pilar Sánchez, leyó un manifiesto en el que recordó que el barrio “siempre ha estado rodeado de polígonos, torres de alta tensión, ruidos y olores” y que desde hace años soportan la contaminación de los dos crematorios del cementerio municipal. “Ya tenemos dos y no queremos cuatro más”, dijo Sánchez, que remarcó que, a pesar que no hay una normativa que prohíba construir crematorios junto a zonas pobladas “eso no quiere decir que sea ético, bueno y saludable para las personas”.

Añadió que la funeraria “tiene todo el derecho a hacer el proyecto, pero los vecinos también lo tenemos para pedir a los políticos que busquen una solución consensuada” para “un magnífico y necesario proyecto empresarial”.

La de ayer fue la segunda manifestación en contra del crematorio después de que a la primera del 20 de junio asistieron más de cien personas Días después, en el pleno de de junio, la presidenta vecinal pidió al gobierno una solución consensuada.

El alcalde, Fèlix Larrosa, dijo entonces que el plan general de la ciudad actual, que data de 1999, permite este equipamiento, pero se comprometió a buscar una solución.

Al respecto, ayer la teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias, reiteró que “estamos analizando si es viable la reubicación del crematorio en otras zonas”, pero precisó que no tienen una propuesta definida. Por su parte, el promotor del crematorio, Vicens Vicente, dijo ayer que escuchará las alternativas que le planteen desde el ayuntamiento (ver desglose).

La empresa dice que el proyecto es legal, necesario y no contaminante

El gerente de la funeraria La Lleidatana e impulsor del nuevo crematorio, Vicens Vicente, aseguró que su proyecto “es totalmente legal, necesario para la ciudad y no es perjudicial para la salud de las personas”. Una afirmación que ya hizo en la reunión que mantuvo el 20 de junio con los vecinos de Els Mangraners, y remarcó que “no hay ninguna normativa sanitaria que diga que un equipamiento de este tipo genera contaminación, ni que no pueda estar próximo a zonas pobladas, otra cosa es que no guste”.

Añadió que “me sorprende que en los 25 años que llevan los crematorios [los del cementerio] junto a Mangraners no ha habido ningún problema y ahora sí” y recordó que hay varios días de espera para incineraciones, “por lo que la ciudadanía lo necesita”. Sobre la mediación de la Paeria, dijo que “por educación escucharé lo que me planteen, pero lamento no tener apoyos, el principio de legalidad debe defenderse”.