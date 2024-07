Els Mangraners torna a protestar contra el crematori i la Paeria estudia alternatives

Al voltant d’un centenar de veïns dels Mangraners es van manifestar ahir de nou en contra del projecte de la funerària La Lleidatana per construir un tanatori i un crematori en un solar entre l’N-240 i el carrer Almeria, a mig camí entre el cementiri i el barri. Una protesta que arriba després que el govern municipal es comprometés a mediar per buscar una ubicació alternativa per a aquesta instal·lació.

La protesta va arrancar a la plaça Joan XXIII i va seguir pel carrer Joan Gavarra fins a la carretera N-240, que va ser tallada pels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana. Els manifestants van avançar fins a la rotonda d’entrada al cementiri, on van donar la volta per tornar al barri.

A meitat de camí la marxa es va aturar davant del solar en el qual està projectat fer el crematori, on van penjar una pancarta de rebuig. Allà, la presidenta veïnal, Pilar Sánchez, va llegir un manifest en el qual va recordar que el barri “sempre ha estat envoltat de polígons, torres d’alta tensió, sorolls i olors” i que des de fa anys suporten la contaminació dels dos crematoris del cementiri municipal. “Ja en tenim dos i no en volem quatre més”, va assegurar Sánchez, que al seu torn va remarcar que, a pesar que no hi ha una normativa que prohibeixi construir crematoris al costat de zones poblades “això no vol dir que sigui ètic, bo i saludable per a les persones”.

Va afegir que la funerària “té tot el dret a fer el projecte, però els veïns també el tenim per demanar als polítics que busquin una solució consensuada” per a “un magnífic i necessari projecte empresarial”.

La d’ahir va ser la segona manifestació en contra del crematori després que a la primera del 20 de juny van assistir més de cent persones.

Dies després, en el ple del juny, la presidenta veïnal va demanar al govern una solució consensuada. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir llavors que el pla general de la ciutat actual, que data de l’any 1999, permet aquest equipament, però es va comprometre a buscar una solució.

En aquest sentit, ahir la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va reiterar que “estem analitzant si és viable la reubicació del crematori en altres zones”, però va precisar que no tenen una proposta definida. Per la seua part, el promotor del crematori, Vicens Vicente, va dir ahir que escoltarà les alternatives que li plantegin des de l’ajuntament (vegeu el desglossament).

L’empresa diu que el projecte és legal, necessari i no contaminant

El gerent de la funerària La Lleidatana i impulsor del nou crematori, Vicens Vicente, va assegurar que el seu projecte “és totalment legal, necessari per a la ciutat i no és perjudicial per a la salut de les persones”. Una afirmació que ja va fer en la reunió que va mantenir el 20 de juny amb els veïns dels Mangraners, i va remarcar que “no hi ha cap normativa sanitària que digui que un equipament d’aquest tipus genera contaminació, ni que no pugui estar pròxim a zones poblades, una altra cosa és que no agradi”.

Va afegir que “em sorprèn que en els 25 anys que porten els crematoris [els del cementiri] al costat dels Mangraners no hi ha hagut cap problema i ara sí” i va recordar que hi ha diversos dies d’espera per a incineracions, “per la qual cosa la ciutadania ho necessita”. Sobre la mediació de la Paeria, va dir que “per educació escoltaré el que em plantegin, però lamento no tenir suports, el principi de legalitat ha de defensar-se”.