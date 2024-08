El agua asegurada para el regadío aumenta las segundas cosechas de maíz en Ponent

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

A lo largo de la campaña de este año 2024 los cultivos de las comarcas de Ponent han tenido suficientes reservas de agua para garantizar el riego. Gracias a las lluvias y el deshielo durante los meses de primavera se llenaron los embalses de las comarcar leridana, abasteciendo los canales de Catalunya y Aragó, el Urgell y el Segarra-Garrigues. A diferencia del año pasado, no se pudo sembrar cultivos como el maíz por falta de agua. Este año se ha recuperado de forma progresiva y se ha podido observar en las segundas cosechas, cuando se planta después de segar el cereal de invierno, que han sido favorecidas.

Durante el 2023 los canales del Urgell y el Segarra-Garrigues se vieron severamente afectados, provocando una caída de casi el 50% de la producción de maíz. Por eso, se optó por no cultivar especies que requieren un elevado consumo de agua para así poder reservarla para los árboles frutales. En su lugar, muchos agricultores se decantaron por cultivos como el girasol o lo ensogo o incluso, dejar los campos yermos.

Aunque la situación haya cambiado este año, el número de hectáreas destinadas al cultivo de maíz no se ha recuperado. Según datos del Departamento de Acción Climática del mes de junio, a la demarcación de Lleida se han plantado 13.500 hectáreas de maíz, una gran diferencia delante de las 35.000 de hace dos años.

Santi Caudevilla, el responsable del sector de herbáceos de Unió de Pagesos (UP), asegura que en tres meses se ha pasado de no tener prácticamente "opción de siembra" de maíz a tener una siembra "nunca vista" de segunda cosecha de este cultivo. El motivo principal del aumento de las segundas cosechas es porque los campesinos no han sabido hasta casi al mes de junio que tendrían el agua asegurada para poder regar durante toda la campaña. En consecuencia, en el momento de sembrar el maíz en primavera un 90% de la superficie regable estaba ocupada por plantaciones de cereal de invierno.