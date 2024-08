La multa mínima a conductores de patinetes eléctricos en Lleida es de 60 euros y puede llegar a los 200

La mayoría de sanciones a conductores de VMP son por no llevar casco, circular por zonas prohibidas o ir dos personas en el patinete. Asimismo, la Urbana ha impuesto 20 por conducirlo un menor de 16 años sin supervisión de un adulto y otras 20 por no obedecer una señal vertical de prohibición. En otros 12 casos, la razón fue conducir de forma negligente; 6 por ir bajo el efecto de las drogas; 5 por no disponer de las luces obligatorias; y 4 por alcoholemia administrativa. Hay otras 71 sanciones de las que la Paeria no ha especificado el motivo.La ordenanza de circulación tipifica las sanciones con diferentes importes. Circular sin casco o llevarlo mal puesto está sancionado con 200 euros, igual que no llevar las luces obligatorias. La multa a los conductores menores de 16 años es de 100 euros, y el importe por ir dos en el mismo vehículo es de 60, igual que por circular por zonas prohibidas o de forma negligente.