Toda la oposición insta al gobierno a acelerar el plan de la estación

Todos los partidos de la oposición en la Paeria –PP, ERC, Junts, Vox y Comú– han firmado un ruego al gobierno municipal para que “empiece a preparar el expediente para la licitación (...) del plan de la estación, de manera que esté listo antes de que se lleve al pleno la aprobación provisional”. Aunque el proyecto, que incluye el cubrimiento de las vías y un gran centro comercial, todavía no se puede sacar a concurso, la oposición asegura que el departamento de contratación puede empezar a preparar el expediente, de manera que se pueda licitar tan pronto como el plan sea aprobado provisionalmente.

El grupo municipal de ERC, que hizo público el ruego, pide al PSC “que se ponga a trabajar de una vez por todas y sin excusas para continuar haciendo pasos para hacer realidad el plan de estación”, que la portavoz Jordina Freixanet definió como “un modelo comercial y urbanístico de consenso con todos los grupos municipales y también con el tejido económico, comercial y social de la ciudad”.El jefe de la oposición, Xavi Palau, asegura que “es un proyecto bueno para Lleida y también instamos a llevarlo a cabo desde el Congreso en Madrid”. Añade que “ahora que el PSC gobierna en la Generalitat gracias al apoyo de ERC y el Comú, quiero pensar que habrán hablado de este tema en el pacto de investidura y lo impulsarán”.

Aprobar provisionalmente el plan de la estación durante el primer trimestre del año era el primer punto del acuerdo que el PSC alcanzó con Junts para aprobar los presupuestos municipales de 2024. Junts, que dejó el pacto en suspenso a finales de marzo al no aprobarse el plan, incide en su “pretensión de que el plan no quede encallado” e insta a la Paeria a “trabajar en paralelo” para reducir los plazos al máximo. Su portavoz, Violant Cervera, asegura que se trata de una cuestión de “mostrar interés y una actitud real de que se quiere llevar a cabo”. Añade que su prioridad es que “el Eix Comercial se mantenga vivo, lo que solo pasará si no se desertiza”.

El gobierno siempre ha mantenido que el plan, que fue aprobado inicialmente en el anterior mandato, no puede ser llevado al pleno para su aprobación provisional, hasta que se haya completado el expediente administrativo, al que falta incorporar informes de la dirección general de Ferrocarriles y Adif. Ayer, insistió en ello (ver desglose)

Iglesias reitera que todavía faltan informes preceptivos

La portavoz del gobierno socialista, Begoña Iglesias, insistió en que la aprobación provisional no es posible al faltar informes favorables preceptivos. Destacó que así lo dice un informe del secretario general y que el último de Adif ve económicamente inviable el plan aprobado inicialmente en febrero de 2023. Afirmó que “estamos hablando con Adif sin pausa” para desbloquearlo . “Sería irresponsable licitar la gestión urbanística sin tener aprobada la modificación del planeamiento”, incidió.