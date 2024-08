Tota l'oposició insta el govern a accelerar el pla de l'estació

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Tots els partits de l’oposició a la Paeria –PP, ERC, Junts, Vox i Comú– han firmat un prec al govern municipal perquè “comenci a preparar l’expedient per a la licitació (...) del pla de l’estació, de manera que estigui llest abans que es porti al ple l’aprovació provisional”. Malgrat que el projecte, que inclou el cobriment de les vies i un gran centre comercial, encara no es pot treure a concurs, l’oposició assegura que el departament de contractació pot començar a preparar l’expedient, de manera que es pugui licitar tan aviat com el pla sigui aprovat provisionalment.

El grup municipal d’ERC, que va fer públic el prec, demana al PSC “que es posi a treballar d’una vegada i sense excuses per continuar fent passos per convertir en realitat el pla de l’estació”, que la portaveu Jordina Freixanet va definir com “un model comercial i urbanístic de consens amb tots els grups municipals i també amb el teixit econòmic, comercial i social de la ciutat”.El cap de l’oposició, Xavi Palau, assegura que “és un projecte bo per a Lleida i també instem a portar-lo a terme des del Congrés a Madrid”. A més, afegeix que “ara que el PSC governa a la Generalitat gràcies al suport d’ERC i el Comú, vull pensar que deuen haver parlat d’aquest tema en el pacte d’investidura i l’impulsaran”.

Aprovar provisionalment el pla de l’estació durant el primer trimestre de l’any era el primer punt de l’acord que el PSC va assolir amb Junts per aprovar els pressupostos municipals del 2024. Junts, que va deixar el pacte en suspens a finals de març al no aprovar-se el pla, incideix en la seua “pretensió que el pla no quedi encallat” i insta la Paeria a “treballar en paral·lel” per reduir els terminis al màxim. D’altra banda, la seua portaveu, Violant Cervera, assegura que es tracta d’una qüestió de “mostrar interès i una actitud real que es vol portar a terme”. Afegeix que la seua prioritat és que “l’Eix Comercial es mantingui viu, la qual cosa només passarà si no es desertitza”.El govern sempre ha mantingut que el pla, que va ser aprovat inicialment en l’anterior mandat, no pot ser portat al ple per a l’aprovació provisional, fins que s’hagi completat l’expedient administratiu al qual falta incorporar informes de la direcció general de Ferrocarrils i Adif. Ahir, va insistir en això (vegeu el desglossament).

Begoña Iglesias reitera que encara falten informes preceptius

La portaveu del govern socialista, Begoña Iglesias, va insistir que l’aprovació provisional no és possible al faltar informes favorables preceptius. Va destacar que així ho diu un informe del secretari general i que l’últim d’Adif veu econòmicament inviable el pla aprovat inicialment el febrer del 2023. També va afirmar que “estem parlant amb Adif sense pausa” per desbloquejar-lo. “Seria irresponsable licitar la gestió urbanística sense tenir aprovada la modificació del planejament”, va incidir.