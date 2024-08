La senadora Bailac, en la lista alternativa a Junqueras

La senadora de ERC por Lleida Sara Bailac forma parte del grupo promotor de la candidatura alternativa a la de Oriol Junqueras para liderar el partido en el congreso previsto para el 30 de noviembre, según ha podido saber este diario. La lista será presentada esta mañana en Barcelona con el nombre de “Nova Esquerra Nacional” (ver más información en página 21). Bailac fue elegida senadora por primera vez en las generales de 2019, y revalidó el escaño en las del pasado año. De esta manera, se convierte en el primer cargo, en este caso institucional, de Lleida que apuesta por la lista considerada como “rovirista”, ya que al menos una parte importante de sus miembros serían afines a Marta Rovira. Mientras, la de Junqueras cuenta en Lleida con el apoyo del exconseller Bernat Solé, que también fue alcalde de Agramunt y delegado del Govern. En cambio, la portavoz de ERC en el Parlament y diputada por Lleida, Marta Vilalta, ya hizo público que no irá en ninguna lista.

Por su parte, el secretario de Organización de la sección local de ERC, Xavier Casanovas, ha hecho un escrito público en el que aboga por una renovación más profunda de la dirección y en el que opina que las dos candidaturas en liza no cumplen con esta premisa. “La renovación de liderazgos que se propone no debe ser solo un reordenamiento superficial de cargos, sino un cambio profundo y genuino”, sostiene. Añade que hay que “integrar talento nuevo” y que la renovación “debe estar acompañada de una revisión crítica del momento actual del partido y de los errores cometidos”. Esta línea argumental es compartida por el presidente local, y Casanovas afirmó ayer que refleja lo que piensan numerosos militantes. El escrito también insta a “recuperar el liderazgo del independentismo” y a “afrontar los ataques de falsa bandera” como el que afectó a Ernest Maragall. “No podemos avanzar de manera efectiva mientras los responsables de estos ataques se mantengan en la sombra y no asuman sus responsabilidades”, destaca.