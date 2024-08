La senadora Bailac, a la llista alternativa a Junqueras

La senadora d’ERC per Lleida Sara Bailac forma part del grup promotor de la candidatura alternativa a la d’Oriol Junqueras per liderar el partit al congrés previst per al 30 de novembre, segons ha pogut saber aquest diari. La llista serà presentada aquest matí a Barcelona amb el nom de Nova Esquerra Nacional (vegeu més informació a la pàgina 21).

Bailac va ser elegida senadora per primera vegada a les generals del 2019 i va revalidar l’escó en les de l’any passat. D’aquesta manera, es converteix en el primer càrrec, en aquest cas institucional, de Lleida que aposta per la llista considerada com a “rovirista”, ja que almenys una part important dels seus membres serien afins a Marta Rovira. D’altra banda, la de Junqueras compta a Lleida amb el suport de l’exconseller Bernat Solé, que també va ser alcalde d’Agramunt i delegat del Govern. En canvi, la portaveu d’ERC al Parlament i diputada per Lleida, Marta Vilalta, ja va fer públic que no anirà a cap llista.Per la seua part, el secretari d’Organització de la secció local d’ERC, Xavier Casanovas, ha fet un escrit públic en el qual advoca per una renovació més profunda de la direcció i en el qual opina que les dos candidatures en lliça no compleixen amb aquesta premissa. “La renovació de lideratges que es proposa no ha de ser només una reordenació superficial de càrrecs, sinó un canvi profund i genuí”, afirma. A més, afegeix que cal “integrar talent nou” i que la renovació “ha d’estar acompanyada d’una revisió crítica del moment actual del partit i dels errors comesos”. Aquesta línia argumental és compartida pel president local i Casanovas va afirmar ahir que reflecteix el que pensen nombrosos militants. Així mateix, l’escrit també insta a “recuperar el lideratge de l’independentisme” i a “afrontar els atacs de falsa bandera” com el que va afectar Ernest Maragall. “No podem avançar de manera efectiva mentre els responsables d’aquests atacs es mantinguin a l’ombra i no assumeixin les seues responsabilitats”, destaca Casanovas.