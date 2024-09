El Turó de Gardeny al fin estrena local

Los vecinos del Turó de Gardeny por fin pueden disfrutar de su nuevo local social, que la Paeria ha habilitado en tres antiguos contenedores de barco, que suman una superficie de 90 metros cuadrados. Ayer fue estrenado, coincidiendo con el primer día de las fiestas de este barrio de la ciudad. El proyecto de ese equipamiento se inició en el anterior mandato, cuando se instaló los módulos al final de la calle Mart a mediados de diciembre de 2022. La entidad vecinal no dispuso de las llaves hasta junio de 2023, pero no pudo utilizarlo al no estar adecuado el suministro eléctrico. Ahora, ya está listo, aunque la presidenta de la asociación de vecinos, Montse Muixí, apuntó que faltan algunos detalles. En todo caso, agradeció al anterior gobierno municipal de ERC y Junts, por atender su reivindicación de “muchos años” de tener una sede vecinal, y al actual del PSC, “por finalizar la obra”. Aprovechó la presencia del alcalde, Fèlix Larrosa, para reclamar más limpieza, mantenimiento de parques y jardines, sobre todo de la colina de Gardeny, y presencia policial. También afirmó que tienen “okupas, gatos y avispas”.

Larrosa se sumó al agradecimiento al ejecutivo anterior, lamentó que “a veces las cosas cuestan demasiado” y abogó por “hacer un esfuerzo para avanzar en la excelencia de la administración”. Dijo que “toman nota” de las peticiones de la asociación y remarcó que el nuevo local “debe ser un espacio para consolidar el proyecto de barrio que tenéis y avanzar juntos” Además, confió en “un día ser capaces de poner toda al colina de Gardeny al servicio del barrio y la ciudadanía”.