Turó de Gardeny a la fi estrena local

Els veïns de Turó de Gardeny per fi poden gaudir del seu nou local social, que la Paeria ha habilitat en tres antics contenidors de vaixell, que sumen una superfície de 90 metres quadrats. Ahir es va estrenar, coincidint amb el primer dia de les festes d’aquest barri de la ciutat. El projecte d’aquest equipament es va iniciar durant l’anterior mandat, quan es va instal·lar els mòduls al final del carrer Mart a mitjans de desembre del 2022.

L’entitat veïnal no va disposar de les claus fins al juny del 2023, però no el podien fer servir al no estar adequat el subministrament elèctric. Ara ja l’han enllestit, tot i que la presidenta de l’associació de veïns, Montse Muixí, va apuntar que falten alguns detalls. En tot cas, va agrair a l’anterior govern municipal d’ERC i Junts per atendre la seua reivindicació de “molts anys” de tenir una seu veïnal, i a l’actual del PSC, “per acabar l’obra”. Va aprofitar la presència de l’alcalde, Fèlix Larrosa, per reclamar més neteja, manteniment de parcs i jardins, sobretot del turó de Gardeny, i presència policial. També va afirmar que tenen “okupes, gats i vespes”.

Larrosa es va sumar a l’agraïment a l’executiu anterior, va lamentar que “de vegades les coses costen massa” i va advocar per “fer un esforç per avançar en l’excel·lència de l’administració”. Va dir que “prenen nota” de les peticions de l’associació i va remarcar que el nou local “ha de ser un espai per consolidar el projecte de barri que teniu i avançar junts”. A més, va confiar a “un dia ser capaços de posar tot el turó de Gardeny al servei del barri i la ciutadania”.