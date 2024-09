Ultiman el estreno de la potabilizadora que abastecerá a las 228 empresas del polígono

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Las 228 empresas que conforman el polígono industrial El Segre dispondrán próximamente de una nueva potabilizadora que les garantizará el acceso al agua potable de forma unificada. Hasta ahora, cada empresa que lo necesita cuenta con su propio sistema para tratarla para que sea apta para el consumo humano. Para las industrias más grandes no supone un gran problema, pero sí lo es para las más pequeñas y para los bares y restaurantes. Así, la asociación de propietarios del polígono empezó a idear en 2019 la construcción de una planta potabilizadora para su red, que capta el agua del río Segre. La obra, recién finalizada, han supuesto una inversión de 600.000 euros costeados íntegramente por los empresarios. Actualmente, el equipamiento se encuentra en fase de pruebas de calidad.

El proceso hasta abrir la planta potabilizadora no ha sido fácil ni rápido. Las gestiones para tramitar el permiso de obras se demoraron tres años, ya que la parcela donde se encuentran los depósitos no tenía la calificación para construir la potabilizadora, al ser una zona rústica. Así, los trabajos no pudieron empezar hasta mediados del año pasado.El proyecto se tuvo que retrasar el pasado verano para adaptarse al último Real Decreto sobre la calidad del agua, de marzo de 2023, que obligó a cambiar los filtros. Como ya publicó este diario, los miembros de la junta tuvieron que rehacer cálculos para rediseñar el proyecto respetando al máximo el presupuesto, con la suerte de que no llegaron a comprar e instalar los filtros que tenían previstos en un inicio.El proyecto también sufrió demoras burocráticas y se tuvo que cambiar el transformador que abastecía a la planta por uno de mayor capacidad, lo que alargó unos meses más los trabajos.Ahora, con la obra acabada, se están llevando a cabo pruebas técnicas para comprobar que la calidad del agua es óptima para poder abrir el suministro de agua potable a las empresas del polígono.