Ultimen l'estrena de la potabilitzadora que proveirà les 228 empreses del polígon

Lleida

Les 228 empreses que conformen el polígon industrial El Segre disposaran aviat d’una nova potabilitzadora que els garantirà l’accés a l’aigua potable de forma unificada. Fins ara, cada empresa que ho necessitava comptava amb el seu propi sistema per tractar-la perquè sigui apta per al consum humà. Per a les indústries més grans no suposa un gran problema, però sí que ho és per a les més petites i per als bars i restaurants. Així, l’associació de propietaris del polígon va començar a idear el 2019 la construcció d’una planta potabilitzadora per a la seua xarxa, que capta l’aigua del riu Segre. L’obra, tot just acabada, han suposat una inversió de 600.000 euros costejats íntegrament pels empresaris. Actualment, l’equipament es troba en fase de proves de qualitat.

El procés fins a obrir la planta potabilitzadora no ha estat fàcil ni ràpid. Les gestions per tramitar el permís d’obres es van demorar tres anys, ja que la parcel·la on es troben els dipòsits no tenia la qualificació per construir-hi la potabilitzadora, al ser una zona rústica. Així, els treballs no van poder començar fins a mitjans de l’any passat.

El projecte es va haver de retardar durant l’estiu passat per adaptar-se a l’últim reial decret sobre la qualitat de l’aigua, del mes de març del 2023, que va obligar a canviar els filtres. Com ja va publicar aquest diari, els membres de la junta van haver de refer càlculs per redissenyar el projecte respectant al màxim el pressupost, amb la sort que no van arribar a comprar i instal·lar els filtres que tenien previstos de bon començament.El projecte també va patir demores burocràtiques i es va haver de canviar el transformador que proveïa la planta per un de més capacitat, la qual cosa va allargar uns mesos més els treballs.Ara, amb l’obra acabada, s’estan fent proves tècniques per comprovar que la qualitat de l’aigua és òptima per poder obrir el subministrament d’aigua potable a les empreses del polígon.