Adiós a una tienda musical histórica de Lleida

Un nuevo establecimiento comercial histórico de Lleida ha cerrado sus puertas este verano en la capital del Segrià. Se trata de la tienda Sounder’s de instrumentos y accesorios musicales, en la calle Castella, en el barrio del Escorxador. El negocio abrió en 1970 de la mano de Simón Parramona, al que tomó el relevo su hijo, Agustí, y que actualmente estaba gestionado ya por su nieto, Xavier, la tercera generación familiar. La tienda musical bajó la persiana en julio y Xavier Parramona explicó ayer a SEGRE que “voy a tomarme un año sabático y ver hacia dónde encaro el futuro, pero no me planteo para nada volver a abrir”. Motivos personales de índole familiar impulsaron el cierre de esta tienda de instrumentos musicales después de 54 años ofreciendo también servicio técnico especializado.

Parramona, de 52 años, se mostró muy pesimista sobre el futuro del pequeño comercio en las ciudades. “La tendencia es a desaparecer, a que las tiendas sean sustituidas por grandes superficies y franquicias. Para mi generación, acostumbrados a los bares, pequeñas tiendas, kioskos..., resulta muy triste tener que dejarlo”, comentó el responsable de Sounder’s, negocio ya en liquidación.

De hecho, añadió que “la parte romántica de cerrar me ha afectado, pero, por otro lado, ahora me ha quedado una gran sensación de liberación”, aseguró Parramona, que también lanzó un dardo a la Administración: “Después de décadas cotizando, ahora me encuentro sin paro ni ayudas económicas; el futuro es encontrar un trabajo asalariado”.Casa Guarro, en la calle Major, es de las pocas tiendas musicales que quedan en Lleida.