Larrosa acusa a Palau y Freixanet de engañar con el plan de la estación de Lleida

El alcalde, Fèlix Larrosa, anunció este lunes que en breve presentarán su proyecto para el plan de la estación después de que el que elaboró el anterior gobierno municipal fuera considerado inviable económicamente por Adif, que es la propietaria de los terrenos.

“Hay un proyecto que hizo el anterior gobierno municipal que Adif ha dicho que no es viable económicamente y no podemos engañar a la ciudadanía”, dijo Larrosa en una atención a los medios, donde negó “categóricamente” las acusaciones de la oposición de no que no ha trabajado lo suficiente para sacar adelante el plan por falta de voluntad política. “Lo que no pueden hacer el señor Palau y la señora Freixanet [los portavoces de los grupos municipales del PP y ERC respectivamente] es seguir engañando a los comerciantes y ciudadanos. Si un proyecto no es viable económicamente lo deben asumir”, dijo el alcalde, que aseguró que su gobierno ya está trabajando en una alternativa para que sea viable el plan de la estación. “Nosotros presentaremos nuestro proyecto y a partir de aquí seguiremos trabajando”, concluyó el Paer en Cap.