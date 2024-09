Larrosa dice que Adif ve inviable el plan del centro comercial en la estación

Inicia un nuevo curso político tras más de un año gobernando en minoría. ¿Se plantea la necesidad de una alianza estable con otro partido o no lo ve necesario?

Estamos en una situación inédita, de un gobierno en minoría que puede sumar mayoría con cualquiera de los tres partidos que quedaron segundos. Esto abre un espacio de diálogo permanente con los grupos de la oposición. Nos sentimos muy cómodos. Me preocupa llevar adelante la ciudad, y en los grandes temas hemos llegado a acuerdos: el pacto del agua con ERC, ordenanzas fiscales y presupuesto con Junts, y con el PP hemos coincidido en otras cuestiones.

Así, no cree que le haga falta.

No lo veo necesario, sí el diálogo permanente. Si fuera oposición, vería una oportunidad para decidir la acción de gobierno.

Están negociando la tasa de la basura. Teniendo en cuenta que los ingresos deben cubrir el coste del servicio, que ahora hay un déficit de 3 millones y que la nueva concesión aumentará el gasto, ¿ve a algún grupo dispuesto a pactar?

Hay cuatro alternativas, y escogeremos la que sea menos gravosa y permita cumplir las directivas europeas para financiar la recogida de los residuos. Hay que escoger un modelo, no solo económico, sino de cómo hacemos una mejor gestión de los residuos y de la limpieza, y la propuesta de la teniente de alcalde de Agenda Urbana es muy ambiciosa. Es una reflexión que también deben hacer los partidos de la oposición, porque si pactan con nosotros un modelo de gestión de residuos, esto tiene una implicación económica

En agosto anunciaron que iban a presentar el proyecto de las playas en la canalización y lo aplazaron. ¿Hay algún problema?

Es un tema de agenda. Había que presentar el proceso de participación y se aplazó hasta que acaben la feria y las fiestas. Es “Imaginem Lleida”, que se hará para las playas de Lleida, la estación de buses de Saracíbar y otros espacios como la zona comunitaria de Llívia.

Anunciaron un modelo inclusivo que incluía actuaciones en la antigua escuela de Balàfia y el viejo convento de las Josefinas ¿En qué punto están estos proyectos?

El anteproyecto de Balàfia está a punto de presentarse y saldrá a concurso la redacción del proyecto y ejecución de la obra. Esta es una de las primeras cuestiones que plantearé al presidente de la Generalitat para recuperar el concierto de este modelo de inclusión. Sobre las Josefinas, estamos ultimando el plan de usos. Para gestionar todo esto, seguramente recuperaremos el consorcio para las personas sin hogar de la mano de las entidades del tercer sector.

¿Mantendrá el albergue de verano en un pabellón de la Fira?

Habrá este dispositivo, pero no en la Fira. El verano que viene ya no estará allí.

¿Hay calendario para el plan del gran polígono de Torreblanca?

La última información es que está pendiente un informe del ministerio sobre carreteras. En la reunión con el presidente de la Generalitat pediré avanzar en las líneas de gestión: qué papel tendrá el Incasòl y qué papel quiere del ayuntamiento. Y me gustaría que los agentes económicos participaran. También plantearé la cuestión del aeropuerto de Alguaire. Quiero recuperar la idea del ferrocarril de Lleida a Alguaire pasando por la Saira. Hay que planificarlo. Alguaire se debe retroalimentar también del sector industrial, y el más importante estará en Torreblanca. Y plantearé de qué manera podemos participar en la gestión de Aeroports de Catalunya.

¿En qué situación se encuentra el plan de la estación?

Tenemos el informe de Adif que dice el proyecto que aprobó el anterior gobierno es inviable económicamente. Ya avisamos de que no lo veíamos claro porque cuando has de construir un suelo que no existe para edificar después encima, la repercusión del coste es alta. Y en los casos que ha habido en el Estado de cubrimiento de vías para construir encima los costes se han disparado. Hay una repercusión sobre el suelo comercial que lo hace insostenible. El anterior gobierno optó por un modelo de una concentración muy compacta y cuando nosotros entramos estábamos esperando que Adif dijera alguna cosa. Por eso el compromiso de que en el primer trimestre del año podríamos llevar a aprobación la modificación prevista, esperando que después vinieran posibles inversores. La sorpresa que nos llevamos es que Adif, que es el dueño, dice que esto es inviable, presentamos alegaciones y vuelve a decir que es inviable, que no se aguanta económicamente.

Y esto hace que el plan aprobado inicialmente sea inviable.

Exacto.

¿Y qué harán, volverlo a redactar?

Estamos mirando cómo encontramos una solución y estamos trabajando. Debemos dejar claro cuáles son los usos y el equilibrio que queremos. ¿Queremos que sea un espacio de atracción? Sí. ¿Un espacio de conexión? También. Haremos propuestas para salir de este sotrac.

¿Pero en ningún caso ve posible, como pide la oposición, tramitar la aprobación provisional ya?

Sería ilegal, no es que no quiera, es que no puedo. Lo primero que pedí fue un informe al secretario general preguntando si con este informe puedo llevar a aprobación provisional y la respuesta fue que no.

Un proyecto que ya es inviable es el de las Torres del Cel junto a la Llotja. ¿Acabará en los juzgados?

Hay una propuesta de declarar extinguido el contrato que se presentará al consejo de administración del Centre de Negocis i Convencions [ente municipal que vendió el solar]. No podemos quedarnos parados, llevamos parados demasiado tiempo en según qué decisiones. En la estación nueva de autobuses teníamos un lío y lo desbloqueamos y en la vieja, lo mismo. No vale la pena recordar, nuestra misión es impulsar un proyecto de futuro y para ello trabajamos 12, 13, 14 horas diarias. La ciudadanía debe tenerlo presente, estoy trabajando muchas horas para sacar adelante un proyecto de ciudad muy ambicioso.