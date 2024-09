Perdonan una deuda de 279.190 euros a un matrimonio de Lleida

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Juzgado Mercantil número 1 de Lleida ha perdonado una deuda de 279.190 euros a un matrimonio leridano (156.306 euros al hombre y 122.884 euros a la mujer) cuya situación de insolvencia se originó hace unos veinte años al heredar unas deudas familiares y se agravó todavía más hace diez al tener que costear la compra de audífonos para la mujer y, posteriormente, para uno de sus hijos, ambos con una discapacidad auditiva. De este modo, el juez aplica la Ley de la Segunda Oportunidad a los afectados y les exonera del pasivo insatisfecho.

En cuanto a los hechos, estos se remontan a hace ya unos 20 años, cuando el matrimonio heredó unas deudas familiares. Fue entonces cuando empezaron los primeros problemas, aunque, tal y como recuerdan, "íbamos cumpliendo de forma puntual con los pagos a los acreedores. Eso sí, lo hacíamos con mucho sufrimiento y cada vez teníamos más el agua al cuello".

Pero todo se complicó hace unos 10 años, cuando la pareja solicitó un crédito personal para hacer frente al pago de audífonos tanto para la mujer como, posteriormente, para uno de sus dos hijos, que padecen una discapacidad auditiva. De hecho, actualmente ella tiene reconocida una discapacidad del 38%, pero en el momento de su compra todavía no se la habían concedido, por lo que el matrimonio tuvo que correr con los gastos sin ningún tipo de ayuda. En el caso del hijo, sigue en proceso los trámites burocráticos para el reconocimiento del déficit auditivo.

De este modo, el matrimonio vio como los gastos del núcleo familiar iban creciendo debido a los diversos pagos que tenían que hacer frente y a la vida cotidiana. "Siempre intentamos pagar lo que debíamos, haciendo lo imposible, pero íbamos ahogados. Además, nunca pedimos dinero a familiares ni conocidos, por lo que fueron muchos años de sufrimiento", expresan.

Asimismo, hace unos cuatro años el hijo mayor empezó sus estudios universitarios lejos de Lleida, lo que se tradujo también en más gastos por el pago del alquiler del piso de estudiantes más el dinero necesario para su sustento, como alimentación o transporte. El hijo pequeño también se ha iniciado este curso en el ámbito universitario.

"Nuestros hijos siempre han estado al día de lo que nos sucedía y en cuanto pudieron los dos se pusieron a trabajar para ayudarnos, compaginándolo con los estudios. Cuando el mayor empezó la universidad los gastos se multiplicaron, pero le dijimos que no se preocupara y que haríamos lo que hiciera falta para que no le faltara de nada. En el momento en el que el pequeño también aprobó la selectividad, pensamos inicialmente que no podría ir a la universidad, pero también decidimos que si ese era su objetivo haríamos lo que hiciera falta para que se cumpliera, pues estaba claro que era muy buen estudiante", expone la pareja.

En este sentido, la abogada y socia fundadora de Bergadà Abogados, Marta Bergadà, comenta que "estaban en una situación de extrema delicadeza, pero siempre intentaron luchar por salir adelante y, sobre todo, que los sueños de sus hijos se cumplieran". Cabe decir también que dicha situación económica se vio agravada por varias enfermedades y bajas, por lo que se vieron en la obligación de pedir más préstamos personales. "A lo largo de los años han vivido numerosas adversidades que les han pasado factura", indica Bergadà, a lo que el hombre añade que "llegamos al extremo de pensar en separarnos, ya que lo estábamos pasando muy mal y eso afectaba a la relación como matrimonio".

Incluso, intentaron una refinanciación y una ampliación de la hipoteca de su vivienda, pero ambas peticiones les fueron denegadas. De hecho, Marta Bergadà recuerda que "estaban al límite y no podían más después de tantos años de sufrimiento. Así pues, analizamos su caso y vimos que eran deudores de buena fe, por lo que se inició todo el procedimiento de la Ley de la Segunda Oportunidad con el objetivo de que se les perdonaran las deudas que con los años habían ido acumulando".