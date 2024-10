Visto para sentencia el juicio a un miembro de la PAH por lesiones

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El juicio a un miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que fue denunciado por tres vecinos de Pardinyes por un incidente sucedido en diciembre de 2020 quedó ayer visto para sentencia después de que ambas partes declararan en el Canyeret. Unas 70 personas apoyaron al acusado por presuntos delitos de lesiones, Gil Torné, en su camino a los juzgados. Su abogada, Mercè Jordana, explicó después que la Fiscalía ofreció un pacto para rebajar la condena “que no hemos aceptado porque pasaba por reconocer la culpabilidad, y no hubo ninguna agresión”.

Por su parte, uno de los vecinos denunciantes aseguró que “no se ha instalado ninguna puerta antiokupa en el rellano, no se ha cortado ningún suministro a nadie” y que el acusado “no acudió solo al edificio, fueron tres personas”. Asimismo, aseguró que la pena-multa a la que se enfrenta es de 17.000 euros, no 20.000, y que “en ningún caso irá a prisión porque no tiene antecedentes”. Al respecto, Jordana explicó que la pena de prisión solo se aplica en caso de impago de la multa.